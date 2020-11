Hành khách khởi hành từ Hàn Quốc đi Trung Quốc từ 11/11 phải xét nghiệm COVID-19 hai lần

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ nước ngoài do số ca nhiễm mới có yếu tố ngoại nhập từ Trung Quốc gia tăng. Theo đó, từ 0 giờ ngày 11/11, hành khách khởi hành từ Hàn Quốc đi Trung Quốc, không phân biệt quốc tịch, sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 hai lần trước khi lên máy bay.Cụ thể, đối với hành khách đi chuyến bay định kỳ, cần có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng kiểm tra khuếch đại gen (PCR) có hiệu lực 48 giờ trước khi lên máy bay và xét nghiệm lần thứ hai sau đó ba giờ.Đối với hành khách trên chuyến bay không định kỳ, cần có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần một 72 giờ trước khi xuất cảnh và giấy xét nghiệm lần hai có hiệu lực 36 giờ trước khi xuất cảnh. Toàn bộ chi phí xét nghiệm do hành khách tự chi trả.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch hướng dẫn cụ thể về yêu cầu phòng dịch của phía Trung Quốc tới những người dân đặt vé máy bay từ ngày 11/11, đồng thời đăng tải nội dung thông báo trên trang chủ "Du lịch nước ngoài an toàn" của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (www.0404.go.kr) và "Trung tâm hỗ trợ tổng hợp về đi lại cho doanh nhân" (www.btsc.or.kr).Ngoài ra, để giảm thiểu bất hiện cho người dân vì phải làm xét nghiệp hai lần, Chính phủ cũng sẽ yêu cầu cơ sở y tế trong nước hợp tác cung cấp sớm giấy xác nhận và làm việc trong ngày nghỉ.Chính phủ cho biết đã cam kết với phía Trung Quốc sẽ thực hiện xét nghiệm hai lần trước khi xuất cảnh cho tới khi Hàn Quốc có thể tiến hành xét nghiệm kháng thể, thay thế cho phương pháp kiểm tra khuếch đại gen (PCR).