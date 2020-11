Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 9/11 công bố báo cáo phân tích rằng lệnh giãn cách xã hội đang làm hạn chế hiệu quả của các chính sách tài chính, tiền tệ nhằm đối phó với dịch COVID-19 của Chính phủ. Cơ quan này đề xuất Chính phủ cần thực thi chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng mở rộng hơn nữa trong trường hợp cần thiết.Nội dung báo cáo này sẽ được đưa vào dự báo kinh tế nửa cuối năm 2020 của KDI, mang tính chất đánh giá về chính sách kinh tế năm nay, đề xuất tổng hợp về phương hướng chính sách kinh tế năm sau trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.Ủy viên nghiên cứu KDI Jeong Dae-hee đã tiến hành phân tích đối sách bình ổn thị trường của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chính sách tài chính, ổn định dân sinh, tài chính của Chính phủ nhằm đối phó với COVID-19, chỉ ra rằng hiệu quả từ các chính sách kinh tế bị giảm bớt đi so với quá khứ do các hoạt động sản xuất của ngành dịch vụ liên quan tới tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế bởi lệnh giãn cách của Chính phủ.Theo ông Jeong, thông thường, các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm mở rộng tổng cầu sẽ mang lại hiệu quả cải thiện nền kinh tế thực. Tuy nhiên, trong bối cảnh việc cung cấp dịch vụ liên quan tới các hoạt động tiếp xúc trực tiếp của người dân bị hạn chế do dịch COVID-19 có thể sẽ làm giảm hiệu quả tăng sản xuất của các chính sách này.Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu KDI, việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch suy cho cùng có thể làm dịch bệnh tái bùng phát, trở thành yếu tố cản trở sự hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ cần vừa duy trì chính sách phòng dịch như hiện nay, vừa cân nhắc triển khai thêm các chính sách kinh tế vĩ mô mở rộng hơn nữa trong trường hợp tốc độ hồi phục của nền kinh tế thấp hơn dự kiến.Ngoài ra, Chính phủ nên tiếp tục hỗ trợ ổn định tuyển dụng và ngành dịch vụ liên quan tới các hoạt động tiếp xúc trực tiếp, cân nhắc tới đặc thù của dịch COVID-19, nhận thức và chủ động đối phó với tác động tiêu cực từ chính sách nới lỏng tiền tệ, như rủi ro đạo đức (rủi ro phát sinh khi đạo đức của chủ thể kinh tế bị suy thoái) lan rộng trên thị trường tài chính.