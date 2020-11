Bộ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức lễ hội Hallyu trực tuyến từ 16-23/11

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và hãng Naver tổ chức "Lễ hội ON: Hallyu" từ ngày 16-23/11. Đây là một sự kiện về làn sóng văn hóa Hàn Quốc tổng hợp nhằm hỗ trợ xuất khẩu các nội dung Hallyu và ngành công nghiệp liên quan.Lễ hội được tổ chức căn cứ theo "Kế hoạch xúc tiến chính sách chấn hưng làn sóng Hallyu mới" với ba đường lối chính sách là đa dạng hóa nội dung Hallyu, đồng xúc tiến các ngành công nghiệp liên quan thông qua Hallyu, hình thành nền tảng mở rộng làn sóng Hallyu một cách bền vững, từng được các ban ngành hữu quan công bố vào tháng 7.Trong thời gian diễn ra lễ hội, sản phẩm và dịch vụ của 12 công ty về hàng tiêu dùng có liên quan tới nội dung Hallyu, như nhân vật, làm đẹp, thời trang, sẽ được bán theo thời gian thực thông qua trang Naver và các kênh truyền hình mua sắm tại nhà (home shopping).Trong hai ngày 16-17/11 sẽ diễn ra buổi tư vấn xuất khẩu trực tuyến có sự tham gia của 79 doanh nghiệp nội dung trong nước ở các lĩnh vực như phim hoạt hình, nhân vật, game, truyền hình, âm nhạc, thời trang và hơn 200 đối tác đến từ các nước.Trên trang chủ của sự kiện (http://on-hallyufestival.kr), Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc sẽ mở một quầy quảng bá trực tuyến, giới thiệu về thông tin 105 doanh nghiệp nội dung Hàn Quốc và các nội dung liên quan, hỗ trợ tư vấn xuất khẩu.Sự kiện bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 23/11, với video chúc mừng của Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Công nghiệp, biểu diễn K-pop trực tuyến, giao lưu trực tuyến giữa các nghệ sĩ với người hâm mộ thông qua dịch vụ phát sóng trực tiếp V Live của hãng Naver tới hơn 230 quốc gia. Sự kiện sẽ được ứng dụng nhiều công nghệ mới như thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo mở rộng (XR).Trong phần biểu diễn K-pop trực tuyến sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước như SuperM, Monsta X, Oh My Girl, Itzy, cùng các nghệ sĩ hàng đầu của Indonesia, Thái Lan, Việt Nam.