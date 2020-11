Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Đài châu Á tự do (RFA), Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador ngày 9/11 (giờ địa phương) cho biết Bộ Y tế Bắc Triều Tiên xác nhận tính đến ngày 29/10, nước này đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 12.072 người, tất cả đều có kết quả âm tính.Ông Edwin Salvador cho biết thêm đối tượng xét nghiệm chủ yếu là những người làm việc tại các điểm nhập cảnh hoặc trạm kiểm dịch như cảng Nampo (tỉnh Nam Pyongan) và thành phố biên giới Sinuiju (tỉnh Bắc Pyongan). Ngoài ra, những bệnh nhân nghi ngờ mắc cúm mùa và bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính nặng cũng được đưa vào đối tượng xét nghiệm.Theo báo cáo của WHO công bố đầu tháng 11, tính đến ngày 22/10, Bình Nhưỡng đã xét nghiệm COVID-19 cho 10.462 người, tức chỉ trong một tuần, con số ca xét nghiệm đã tăng vọt 1.610 ca. Lý giải cho việc này, ông Salvador phân tích số ca xét nghiệm tăng vào cuối tháng 10 bởi đây là thời điểm bắt đầu vào đông, nên số bệnh nhân nhiễm cúm và viêm đường hô hấp cấp tính nặng gia tăng.Mặt khác, từ ngày 22-29/10, số ca cách ly ở miền Bắc là 174 ca, không tăng nhiều so với con số một tuần trước đó (161 ca). Được biết, tính đến ngày 29/10, Bắc Triều Triên ghi nhận 897 ca đang cách ly, 32.182 ca được gỡ bỏ cách ly, gồm 31.800 người dân miền Bắc và 382 người nước ngoài.