Vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer Mỹ đạt hiệu quả hơn 90%

Photo : YONHAP News

Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến ngày một nghiêm trọng hơn tại Mỹ, vắc-xin do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đồng phát triển được công bố đạt hiệu quả trên 90% trong việc ngăn ngừa virus COVID-19.Ủy ban giám sát dữ liệu, một nhóm chuyên gia độc lập bên ngoài, công bố kết quả giữa kỳ phân tích 94 ca nhiễm COVID-19 trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba loại vắc-xin này, tiến hành với 43.000 người. Hiệu quả đạt trên 90% là mức rất cao, gần gấp đôi so với vắc-xin phòng cúm thông thường, và gần bằng vắc-xin phòng sởi cho hiệu quả 93%.Hãng Pfizer sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu về tính an toàn của vắc-xin, dự kiến đệ trình Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin vào tuần thứ ba của tháng 11.Hãng cho biết tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa quan sát được lo ngại nghiêm trọng nào về sự an toàn của vắc-xin. Hãng sẽ tiến hành công bố thêm dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin trong vòng vài tuần tới.Chính phủ và giới khoa học Mỹ kỳ vọng sẽ có thể thương mại hóa loại vắc-xin này trong nửa đầu năm sau, sau khi vắc-xin được công nhận về tính an toàn và hiệu quả.Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra đánh giá tích cực về thông tin trên. Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10/11 bày tỏ hy vọng khi vắc-xin được trình lên FDA phê chuẩn trong tháng này, thì các dữ liệu khoa học như tỷ lệ hình thành kháng thể và thời gian kéo dài hiệu quả phòng ngừa sẽ được công bố chính xác.Tuy nhiên, ông Son nhấn mạnh kết quả trên chỉ là một phần trong quá trình nghiên cứu, dù vắc-xin được phát triển thành công thì sẽ mất tương đối thời gian để có thể triển khai tiêm trên người. Do đó, Hàn Quốc phải tiếp tục duy trì hệ thống phòng dịch trong đời sống như hiện nay, đối phó dài hạn với COVID-19.