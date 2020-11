Ra mắt hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới vào 15/11

Photo : KBS News

Tại buổi họp báo về Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra từ 12-15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho biết các nước tham gia đã hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), và đang tiến hành quy trình phê chuẩn nội bộ. Việt Nam là nước Chủ tịch ASEAN năm nay.Về điều này, một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nếu các nước kết thúc xong quy trình nội bộ thì lễ ký kết RCEP sẽ được tổ chức ngay sau Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến RCEP vào ngày 15/11.RCEP là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) có sự tham gia của 15 nước, gồm 10 nước ASEAN và các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand.Ban đầu, Ấn Độ cũng định tham gia hiệp định, nhưng đã tuyên bố không tham gia vào năm ngoái do lo ngại thâm hụt thương mại với Trung Quốc gia tăng. Nếu bao gồm cả Ấn Độ thì hiệp định sẽ chiếm khoảng một nửa dân số thế giới, dù không bao gồm Ấn Độ thì vẫn bao quát khoảng một phần ba dân số thế giới.Trong ngày 12/11 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN. Ngày 13/11 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong có sự tham gia của Hàn Quốc và 5 quốc gia lưu vực sông Mekong (Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar). Ngoài ra, trong ngày 14/11 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (ba nước Hàn-Trung-Nhật), và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) có sự tham gia của 18 nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.