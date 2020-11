Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tháng 10 tiếp tục đà tăng 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 9/11 công bố trong tháng 10, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng đạt 14,23 triệu người, tăng 364.000 người (2,6%) so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, thị trường tuyển dụng đã có xu hướng phục hồi 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 và gần đạt mức hồi tháng 2 năm nay, thời kỳ chưa bùng phát dịch COVID-19.Trong tháng 10, mức tăng số người tham gia bảo hiểm lao động tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ, đạt 9,84 triệu người, tăng 393.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong ngành dịch vụ, số người trong lĩnh vực hành chính công tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng 199.000 người so với một năm trước, nhờ hiệu quả của các dự án thúc đẩy việc làm của Chính phủ.Trong khi đó, do dịch COVID-19 tái bùng phát, lĩnh vực bán buôn, kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống vẫn chịu cú sốc tuyển dụng. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong lĩnh vực bán buôn và lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ, ăn uống giảm lần lượt 12.400 người và 22.000 người.Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong lĩnh vực bán lẻ tăng 15.000 người so với tháng 10 năm ngoái, tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ngành chế tạo giảm 45.000 người so với một năm trước, song quy mô giảm đã thu hẹp hơn so với số liệu hồi tháng 9.Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong tháng 10 đạt 990 tỷ won (887,73 triệu USD), rớt xuống dưới mốc 1.000 tỷ won (896,86 triệu USD) sau 5 tháng, kể từ tháng 6 vừa qua.