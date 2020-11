Photo : YONHAP News

Lễ hội mua sắm và du lịch quy mô lớn nhất Hàn Quốc "Korea Sale FESTA 2020", hay còn gọi là “Black Friday” (Ngày thứ Sáu đen) phiên bản Hàn Quốc, khai mạc vào ngày 1/11 vừa qua được đánh giá đã tạo ra hiệu quả lớn. Nhờ sự kiện này, tâm lý tiêu dùng và tiêu thụ nội địa đã cho thấy dấu hiệu dần hồi phục sau một thời gian bị đóng băng vì dịch COVID-19 kéo dài.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Ủy ban xúc tiến sự kiện "Korea Sale FESTA" ngày 10/11 công bố kết quả tính toán sơ bộ về hiệu quả từ sự kiện dựa trên tài liệu của Chính phủ, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương tham gia.Trong vòng từ ngày 1-7/11, doanh thu của các công ty thẻ đạt 17.000 tỷ won (15,25 tỷ USD), tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của các công ty thẻ tăng thể hiện tiêu dùng tăng.Đặc biệt, doanh thu các mặt hàng tiêu dùng chính như ô tô, lốp xe, quần áo tăng vọt. Trong vòng từ 1-6/11, 5 hãng ô tô thành phẩm tham gia "Korea Sale FESTA" bán được bình quân 7.111 chiếc xe ô tô mỗi ngày, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trực tuyến lốp xe cũng tăng từ 125-340% so với cùng kỳ năm trước.Doanh thu bán hàng của 334 thương hiệu thời trang tham gia chương trình "Korea Fashion Market mùa 2" cũng tăng gấp 2,2 lần so với sự kiện mùa 1 được tổ chức vào nửa đầu năm nay.Ngoài ra, doanh thu bán hàng trực tiếp của ba siêu thị lớn trong vòng từ 1-8/11 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 519,4 tỷ won (465,9 triệu USD). Doanh thu bán hàng trực tiếp của ba trung tâm thương mại lớn đạt 413,8 tỷ won (371,2 triệu USD), tăng 11% so với năm ngoái, quay trở lại xu hướng tăng sau 10 tháng. Doanh thu của 8 trang thương mại điện tử đạt 1.720 tỷ won (1,54 tỷ USD), tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong thời gian diễn ra "Korea Sale FESTA", triển lãm các mặt hàng phòng dịch, làm đẹp hàng đầu của Hàn Quốc cũng thành công vang dội, 1.056 doanh nghiệp tham gia đã tiến hành tư vấn xuất khẩu với tổng quy mô hơn 90 triệu USD.Buổi biểu diễn khai mạc hội chợ Hallyu diễn ra trực tuyến vào ngày 7/11 vừa qua hướng tới người tiêu dùng tại các thị trường phương Nam mới, đã thu hút được 155.000 người theo dõi.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá lễ hội "Korea Sale FESTA" đang đạt được kết quả ngoài kỳ vọng, không chỉ góp phần hồi phục tâm lý tiêu dùng mà còn giúp gia tăng tiêu dùng thực tế, vực dậy tiêu thụ nội địa. Trong thời gian còn lại của sự kiện, Bộ Công nghiệp sẽ nỗ lực để quản lý phòng dịch triệt để, kết hợp hài hòa giữa phòng dịch với kinh tế."Korea Sale FESTA 2020" sẽ kéo dài tới hết ngày 15/11. Lễ hội năm nay có quy mô kỷ lục với 1.784 doanh nghiệp tham gia.