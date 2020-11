Ngoại trưởng Hàn-Mỹ nhất trí duy trì kiểm soát chặt chẽ tình hình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 9/11 (giờ địa phương) đã gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí duy trì hợp tác song phương chặt chẽ nhằm quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày (8-12/11) của Ngoại trưởng Kang theo lời mời của người đồng cấp Mỹ. Hai Ngoại trưởng có chung nhận định về việc hợp tác phát triển quan hệ song phương và xúc tiến hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc dựa trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, tiếp tục duy trì trao đổi và đàm phán giữa cơ quan ngoại giao hai nước.Ngoại trưởng Hàn-Mỹ đánh giá cao việc hai nước vẫn duy trì hợp tác và giao lưu như không phong tỏa và hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch, doanh nhân và sinh viên quốc tế, cũng như các chuyến thăm của nhân sự cấp cao, bất chấp những hạn chế do đại dịch COVID-19.Bà Kang và ông Pompeo cũng trao đổi ý kiến về việc bầu chọn Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO), và nhất trí tiếp tục thảo luận về vấn đề này.Ngày 8/11 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Kang đã tiếp xúc với các nhân vật trong Quốc hội, học giả và thành viên của các tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) tại Mỹ.Đặc biệt, Ngoại trưởng Kang có kế hoạch gặp gỡ thành viên ban cố vấn phụ trách ngoại giao và an ninh trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden, thảo luận về việc hợp tác với chính quyền mới của Washington.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không tiết lộ cụ thể các quan chức mà Ngoại trưởng Kang sẽ gặp gỡ, song có thông tin cho rằng lịch trình đang được điều chỉnh và bà Kang sẽ gặp nghị sĩ Thượng viện Mỹ Chris Coons (tiểu bang Delaware), người thân cận của tân ông Joe Biden và cựu Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về chính sách Mỹ Michele Flournoy vào ngày 10/11.