Nợ quốc gia Hàn Quốc vượt mốc 800.000 tỷ won

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 11" do Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc công bố ngày 10/11, cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, đã thâm hụt 108.400 tỷ won (97,1 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 57.000 tỷ won (51,1 tỷ USD) so với một năm trước.Nợ quốc gia đạt 800.300 tỷ won (717,7 tỷ USD), mức cao kỷ lục và nhiều hơn 100.000 tỷ won (89,6 tỷ USD) so với 699.000 tỷ won (626,6 tỷ USD) của năm ngoái. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm cho tới tháng 9 vừa qua đạt 354.400 tỷ won (317,7 tỷ USD), giảm 5.100 tỷ won (4,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn thu thuế giảm 13.400 tỷ won (12 tỷ USD), xuống còn 214.700 tỷ won (192,4 tỷ USD). Đặc biệt, thu thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng giảm mạnh lần lượt 15.800 tỷ won (14,1 tỷ USD) và 4.300 tỷ won (3,8 tỷ USD), trong khi thu nhập từ nguồn quỹ và các nguồn thu khác ngoài thuế tăng lần lượt 7.400 tỷ won (6,6 tỷ USD) và 900 tỷ won (806,4 triệu USD).Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 434.800 tỷ won (389,6 tỷ USD), tăng 48.800 tỷ won (43,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, được phân tích là do Chính phủ 4 lần lập ngân sách bổ sung. Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp, tức chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay ghi nhận thâm hụt 80.500 tỷ won (72,1 tỷ USD).Xét cán cân quản lý tài chính theo tháng cho thấy tháng 6 thâm hụt đạt đỉnh 110.000 tỷ won (98,5 tỷ USD), mức thâm hụt có xu hướng giảm vào tháng 7 và 8, lần lượt là 98.000 tỷ won (87,8 tỷ USD) và 96.000 tỷ won (86 tỷ USD), sau đó tăng trở lại vào tháng 9 đạt 108.000 tỷ won (96,7 tỷ USD).Nguyên nhân là do tổng chi tiêu tháng 9 đạt 46.100 tỷ won (41,3 tỷ USD) lớn hơn tổng thu nhập tháng 9 đạt 36.600 tỷ won (32,8 tỷ USD). Việc Chính phủ xúc tiến ngân sách bổ sung lần thứ tư cũng khiến tổng thi tiêu tháng 9 tăng 9.000 tỷ won (8,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.