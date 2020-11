Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã tới trình diện tại Tòa án cấp cao Seoul sau 10 tháng. Ông Lee bị truy tố với tội danh hối lộ cho cựu Tổng thống Park Geun-hye trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền lực dưới thời cựu Tổng thống Park năm 2016.Phiên tòa xét xử lại vụ bê bối bà Choi Soon-sil được nối lại từ hai tuần trước, sau một thời gian gián đoạn vì công tố viên đặc biệt Park Young-soo phụ trách điều tra vụ bê bối đề nghị thay đổi thẩm phán chủ tọa.Hội đồng xét xử đã lập ra "Ban thẩm tra chuyên môn" để tiến hành kiểm tra về kết quả hoạt động của Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật của hãng điện tử Samsung. Ban thẩm tra có ba người, gồm một cựu thẩm phán từng phụ trách xét xử vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye, một luật sư tư nhân và một kế toán viên đến từ tổ chức “Liên minh đoàn kết người dân vì nền dân chủ tham gia”. Ba người này lần lượt do Hội đồng xét xử, phía Phó Chủ tịch Lee và công tố viên đặc biệt Park Young-soo tiến cử.Ban thẩm tra chuyên môn sẽ đóng vai trò rất quan trọng, bởi ý kiến của Ban thẩm tra có thể ảnh hưởng tới mức án của Phó Chủ tịch Lee.Vào đầu năm nay, Samsung đã lập ra Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật theo đề nghị từ Hội đồng xét xử, yêu cầu đối sách phòng ngừa tái diễn các hành vi hối lộ. Nếu ủy ban này được điều hành một cách hiệu quả thì Hội đồng xét xử sẽ coi như Samsung đã "tự kiểm điểm sâu sắc" về hành vi phạm tội, có thể cân nhắc giảm án cho các lãnh đạo tập đoàn, trong đó có Phó Chủ tịch Lee.Ba ủy viên của Ban thẩm tra sẽ tiến hành kiểm tra về hiệu quả và khả năng duy trì hoạt động của ủy ban trong thời gian tới, dự kiến công bố ý kiến đánh giá sau ba tuần.Tuy nhiên, công tố viên đặc biệt Park Young-soo đang phản đối điều này, nhấn mạnh vụ án này là "lửa thử vàng" với trật tự kinh tế của xã hội Hàn Quốc, đặt ra nghi vấn rằng liệu Ban thẩm tra có thể tiến hành kiểm tra một cách kỹ lưỡng trong vòng ba tuần hay không.Ngoài ra, công tố viên đặc biệt nghi ngờ rằng Hội đồng xét xử đang đặt cho Ủy ban giám sát tuân thủ pháp luật của Samsung giá trị quá lớn. Về điều này, Hội đồng xét xử cho biết sẽ vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch do quá trình xét xử đã kéo dài hơn một năm.Ông Lee bị cáo buộc 3đưa hối lộ tổng cộng 8,6 tỷ won (7,1 triệu USD) cho cựu Tổng thống Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil, trong đó có khoản tiền hỗ trợ ba con ngựa đua cho con gái bà Choi và tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông do bà này đứng sau điều hành. Tòa sơ thẩm công nhận tội danh hối lộ với ông Lee, tuyên mức án 5 năm tù giam. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm lần thứ nhất, Tòa án cho rằng hành động của ông Lee không được coi là "nhờ vả trá hình", nên tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam, cho hưởng án treo 4 năm, và thả tự do ông Lee. Số tiền hối lộ cũng giảm xuống còn 3 tỷ won (2,7 triệu USD). Trong phiên phúc thẩm lần thứ hai vào tháng 8 năm 2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao lại công nhận việc ông Lee đưa hối lộ để thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn là hành vi "nhờ vả trá hình", cho rằng ông Lee đã chuyển quyền sở hữu ba con ngựa đua cho bà Choi Soon-sil, bổ sung thêm khoản tiền hối lộ 5 tỷ won (4,5 triệu USD). Hồ sơ vụ án được trả về Tòa án cấp dưới là Tòa án cấp cao Seoul để tái xét xử.