Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ba ngày liền ở ngưỡng ba con số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 10/11, Hàn Quốc phát sinh thêm 100 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 71 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 29 ca nhập ngoại.Số ca nhiễm mới có giảm so với ngày 9/11, nhưng đã ba ngày liên tiếp ở ngưỡng ba con số do vẫn phát sinh lây nhiễm tập thể trong cộng đồng.Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tập trung nhiều nhất ở thủ đô Seoul với 32 ca, tiếp đó là tỉnh Gyeonggi 18 ca, thành phố Incheon 3 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết yếu tố bất ổn nhất hiện nay đó là các ca lây nhiễm tập thể không chỉ phát sinh ở những địa điểm có rủi ro lây nhiễm cao, mà còn cả ở các địa điểm liên quan tới đời sống thường nhật của người dân, như các buổi tụ tập hay công sở. Nếu người bị nhiễm virus chậm xét nghiệm thì trong thời gian đó, số người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ gia tăng, dịch bệnh có nguy cơ lây lan rộng hơn. Do vậy, cơ quan phòng dịch một lần nữa đề nghị người dân tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản.Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục xu hướng lây lan như hiện nay thì có thể Chính phủ sẽ phải nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 sau hai đến ba tuần tới. Hiện tại, khu vực Seoul và lân cận thủ đô đang áp dụng giãn cách xã hội mức 1. Một số địa phương khác áp dụng giãn cách mức 1,5 là thành phố Cheonan và Asan (tỉnh Nam Gyeongsang), thành phố Wonju (tỉnh Gangwon).Từ ngày 13/11, người nào vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính. Cơ quan phòng dịch sẽ xem xét thêm tình hình lây nhiễm trong thời gian tới để quyết định có nâng giãn cách xã hội hay không.