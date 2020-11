Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm Ahn Mu lớp 3.000 tấn thứ hai

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) và Hải quân Hàn Quốc chiều ngày 3/11 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm Ahn Mu tại nhà máy đóng tàu Okpo của công ty đóng tàu và hải dương Daewoo ở thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook.Tàu Ahn Mu là tàu ngầm cỡ trung bình lớp 3.000 tấn thứ hai của quân đội Hàn Quốc sau tàu Dosan Ahn Chang-ho được hạ thủy vào tháng 9 năm 2018. Tàu được đóng từ 4 năm trước dựa trên sự hợp tác giữa khối Nhà nước, quân đội và tư nhân ngay từ giai đoạn đầu thiết kế. Tàu được gắn nhiều trang thiết bị do Hàn Quốc tự phát triển, trong đó có hệ thống chiến đấu đóng vai trò "đầu não" của tàu ngầm, và thiết bị định vị thủy âm (SONAR). Tỷ lệ nội địa hóa của tàu Ahn Mu là 76%.Tàu Ahn Mu có chiều dài 83,3m, rộng 9,6m, chạy bằng dầu diesel, với hệ thống động lực không dùng không khí (Air Independent Propulsion - AIP) giúp kéo dài thời gian lặn của tàu ngầm.Nếu được trang bị hệ thống AIP, tàu ngầm có thể lặn tối đa hàng tuần liền để tác chiến mà không cần phải nổi lên trên mặt nước, di chuyển quãng đường dưới nước dài hơn rất nhiều so với tàu ngầm kiểu cũ. Điều này có nghĩa là phạm vi tác chiến tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc sẽ được mở rộng hơn. Vận tốc tối đa dưới nước của tàu đạt 37 km/giờ, có thể chở hơn 50 thuyền viên.Được biết, tương tự như tàu Dosan Ahn Chang-ho, tàu Ahn Mu được trang bị bệ phóng thẳng đứng với 6 ống phóng tên lửa đạn đạo. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với tàu ngầm lớp 1.200 tấn và 1.800 tấn mà quân đội hiện đang sở hữu. Tuy nhiên, quân đội vẫn chưa đề cập chính thức về nội dung này.Quân đội Hàn Quốc thường đặt tên các tàu chiến theo tên những nhân vật có đóng góp lớn cho phong trào kháng Nhật giành độc lập hoặc cho sự phát triển của quốc gia sau giải phóng. Tương tự như vậy, tàu Ahn Mu được đặt theo tên của tướng quân Ahn Mu (1883-1924), người chỉ huy hai trận đánh giữa quân đội độc lập Hàn Quốc trước quân đội Nhật Bản đóng tại Mãn Châu vào tháng 6 và tháng 10 năm 1920.Tàu Ahn Mu dự kiến sẽ được chính thức bàn giao cho Hải quân vào năm 2022 sau khi kết thúc thời gian đánh giá.