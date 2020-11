Lao động có việc làm tháng 10 giảm 421.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/11 đã công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 10". Trong tháng trước, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 27.088.000 người, giảm 421.000 người so với một năm trước. Đây là mức giảm cao nhất trong vòng 6 tháng, sau mức giảm 476.000 người vào tháng 4.Xét theo ngành nghề, lao động ngành dịch vụ giảm sâu nhất, bởi đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Lao động lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm hơn 220.000 người. Lao động lĩnh vực phân phối bán sỉ và lẻ cùng dịch vụ giáo dục cũng giảm mạnh.Bất chấp xu hướng hồi phục của xuất khẩu, lao động ngành chế tạo giảm gần 100.000 người, ảnh hưởng lớn tới xu hướng giảm tổng lao động có việc làm trong tháng 10.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ở mọi độ tuổi đều giảm, chỉ riêng lao động ngoài 60 tuổi tăng do một số dự án việc làm dành cho đối tượng này được mở rộng sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 10 đạt 60,4%, giảm 1,3% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,7%, tăng 0,7%, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 20 năm qua xét riêng trong tháng 10.Chính phủ đánh giá tình hình tuyển dụng đang rất nghiêm trọng, nhưng xu hướng cải thiện các chỉ số kinh tế chính trong thời gian gần đây dự kiến sẽ trở thành yếu tố tích cực để cải thiện điều kiện tuyển dụng.