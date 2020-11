KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,1% năm nay và 3,1% năm sau

Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 11/11 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa cuối năm 2020", trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1,1% trong năm nay, bằng với dự báo đưa ra hồi tháng 9 trước đó. Ngoài ra, KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm sau, thấp hơn 0,4% so với dự báo tháng 9 (3,5%).Việc KDI giữ nguyên dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2020 so với dự báo hồi tháng 9 là bởi tồn tại song song hai yếu tố làm tăng và giảm tỷ lệ tăng trưởng. KDI đánh giá việc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu là yếu tố làm tăng tỷ lệ tăng trưởng, trong khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại Mỹ, châu Âu gần đây lại là yếu tố làm giảm tỷ lệ tăng trưởng.Lý do KDI hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng năm sau là bởi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai trên phạm vi toàn cầu gần đây cho thấy đại dịch đang kéo dài hơn dự kiến, dự báo tác động sẽ còn kéo dài.KDI dự báo tiêu dùng tư nhân sẽ tăng trưởng -4,3% trong năm nay và 2,4% trong năm sau. Đầu tư tăng 2,5% trong năm nay và 3,8% trong năm sau. Xuất khẩu giảm 4,2% trong năm nay và tăng 3,1% trong năm sau.Giá tiêu dùng năm nay và năm sau được dự báo tăng lần lượt 0,5% và 0,7%. Số lao động có việc làm giảm 170.000 người trong năm nay và tăng 50.000 người trong năm sau.KDI đánh giá việc Chính phủ mở rộng ngân sách năm sau là nhằm đối phó với tình trạng đình trệ kinh tế do COVID-19, tạo ra động lực tăng trưởng tương lai. Điều này tất yếu sẽ dẫn tới thâm hụt tài chính gia tăng. Về trung và dài hạn, Chính phủ cần nỗ lực để đảm bảo tính bền vững tài chính, kiểm soát tối đa tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình, cân nhắc tới hiện tượng già hóa dân số và xu hướng giảm của tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng.Về chính sách tiền tệ, KDI khuyến nghị Chính phủ nên duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ như hiện nay cho tới khi nào nền kinh tế hồi phục một cách vững chắc. Trong trường hợp dịch COVID-19 trong và ngoài nước diễn biến nghiêm trọng hơn, kinh tế bị co hẹp nhanh chóng, thì Chính phủ phải hạ tiếp lãi suất cơ bản kịp thời, huy động mọi phương tiện chính sách tiền tệ phi truyền thống.Cuối cùng, về chính sách tài chính, do tính thanh khoản đang bị mở rộng quá mức so với nền kinh tế thực, trở thành yếu tố bất ổn tài chính tiềm tàng, nên KDI khuyến nghị Chính phủ tiếp tục rà soát chặt chẽ tính thanh khoản trong ngắn hạn, và nới lỏng tốc độ gia tăng tính thanh khoản trong trung hạn.