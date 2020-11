Người nước ngoài cư trú rải rác mọi nơi trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong một báo cáo nghiên cứu công bố ngày 11/11, Trung tâm nghiên cứu thông tin địa lý và khu vực trường Đại học Chonnam của Hàn Quốc cho biết trước đây, người nước ngoài thường tập trung đông tại một số khu vực ở thủ đô Seoul thì nay đã sinh sống rải rác ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.Theo kết quả phân tích tài liệu về thực trạng cư trú người nước ngoài do Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố, tỷ lệ người nước ngoài cư trú tại khu vực thủ đô Seoul trong năm 2010 là 30,8% trên tổng số người nước ngoài tại Hàn Quốc, nhưng con số này năm 2018 là 22,7%, giảm 8,1%, mức giảm lớn nhất so với các địa phương khác.Trong khi đó, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018, tỷ lệ người nước ngoài ở tỉnh Gyeonggi, địa phương lân cận thủ đô Seoul, tăng từ 30,3% lên 33,8%; ở tỉnh Nam Chungcheong tăng từ 4,1% lên 5,8%; ở các khu vực khác như thành phố Gwangju và tỉnh Gangwon, người nước ngoài cũng tăng nhẹ.Năm 2010, số người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc là 920.887 người, chiếm 1,85% tổng dân số Hàn Quốc. Năm 2018, con số này là 1.651.561 người, tăng 79,3% so với số liệu năm 2010, và chiếm 3,2% dân số Hàn Quốc.Xét theo khu vực, từ năm 2010 đến năm 2018, người nước ngoài ở tỉnh Gyeonggi tăng gấp đôi từ 278.997 người lên 558.197 người, tỉnh Gangwon cũng tăng từ 13.300 người lên 34.682 người, thành phố Busan tăng từ 32.809 người lên 55.506 người và thành phố Daegu tăng từ 20.273 người lên 35.280 người. Đặc biệt, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) tăng gấp ba lần từ 12.673 người lên 38.698 người.Nhóm nghiên cứu phân tích trước kia khu vực quận Yeongdeungpo (Seoul) là nơi thường tập trung người ngoại quốc sinh sống, nhưng trong vài năm trở lại đây, người nước ngoài đã phân tán rải rác về nhiều khu vực quanh tỉnh Gyeonggi, do đây là nơi có nhiều khu công nghiệp và nhu cầu tìm kiếm lao động làm nông là người nước ngoài cao.Năm 2018, khu vực có người nước ngoài cư trú nhiều nhất là thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) 76.000 người, tiếp theo là thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) 53.000 người, thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi) 52.000 người và quận Yeongdeungpo (Seoul) xếp ở vị trí thứ 4 với 49.000 người.Quốc tịch người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc cũng đa dạng hơn. Năm 2010, người Trung Quốc gốc Hàn (người dân tộc Joseon) chiếm 66,2%, người Trung Quốc 13,7%, Việt Nam 9,4% và Mỹ 6,9%. Đến năm 2018, người Trung Quốc gốc Hàn giảm mạnh chỉ còn 32,1%, ngược lại người mang quốc tịch Đông Nam Á tăng lên bao gồm Việt Nam 10,2%, Thái Lan 9,2%.