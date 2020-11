Photo : YONHAP News

Thông qua tài khoản cá nhân mạng xã hội ngày 11/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đăng tải một bài viết nhân Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc.Tổng thống Moon bày tỏ lòng kính trọng tới những anh hùng quân đội Liên hợp quốc đã xả thân vì tự do và hòa bình của Hàn Quốc, cầu mong các anh hùng đã ngã xuống được an nghỉ. Tổng thống cam kết sẽ gìn giữ niềm tự hào và danh dự của những cựu chiến binh Liên hợp quốc bằng nền hòa bình và thịnh vượng của đất nước Hàn Quốc.Ngoài ra, ông Moon cũng gửi lời an ủi sâu sắc tới những thương binh mang trong mình vết thương và nỗi đau chiến tranh, cùng gia quyến của những liệt sĩ đã hy sinh.Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc 11/11 được lập ra vào tháng 3 năm nay căn cứ theo "Luật về tuyên dương danh dự cựu chiến binh Liên hợp quốc", trở thành ngày kỷ niệm theo pháp luật của Hàn Quốc.Lúc 11 giờ sáng ngày 11/11, Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện "Hướng về Busan" (Turn Toward Busan) tại Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới các liệt sĩ quân đội Liên hợp quốc.