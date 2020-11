Chỉ số giá xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục giảm ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/11 đã công bố chỉ số giá xuất nhập khẩu Hàn Quốc tháng 10. Theo đó, chỉ số giá xuất khẩu tháng trước đạt 92,51 điểm, giảm 2,6% so với tháng 9, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2018 (giảm 2,8%) và là chỉ số giá xuất nhập khẩu thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1984 (91,1 điểm).So với cùng kỳ năm ngoái, giá xuất khẩu tháng 10 giảm 6,4%, xu hướng giảm 17 tháng liên tiếp.BOK phân tích tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô-la Mỹ giảm là nguyên nhân chính khiến giá xuất khẩu trong tháng 10 giảm. Ngoài ra, một nguyên nhân khác được cho là do giá dầu quốc tế giảm và giá chíp bán dẫn cũng giảm sâu hơn.Giá các thiết bị máy tính, điện tử và dụng cụ quang học giảm 3,6%; giá thiết bị vận tải và chế phẩm kim loại cơ bản giảm lần lượt 3% và 2,4%. Đặc biệt, giá xuất khẩu chíp DRAM và bộ nhớ flash, hai mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc, lần lượt giảm 8,5% và 5,6%.Nếu loại bỏ ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tính theo giá ngoại tệ trên hợp đồng, giá xuất khẩu tháng 10 tăng 0,1% so với tháng 9, song giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, chỉ số giá nhập khẩu tháng 10 giảm 2,6% so với tháng 9 (giảm 3,6%), xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu quốc tế giảm. Giá nhập khẩu theo tỷ giá ngoại tệ trên hợp đồng tương tự như tháng 9 và giảm 9,3% so với tháng một năm ngoái.