Sản lượng gạo Hàn Quốc năm 2020 giảm 6,4%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Kết quả khảo sát sản lượng gạo 2020" công bố ngày 12/11, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay đạt 3.507.000 tấn, giảm 230.000 tấn, tương đương 6,4% so với năm ngoái. Diện tích canh tác lúa đạt 726.432 ha, giảm 0,5% so với năm ngoái.Theo đó, năng suất sản xuất trên 1 hecta giảm tương đối lớn. Cục thống kê quốc gia phân tích nguyên nhân là do điều kiện thời tiết năm nay không thuận lợi như mùa mưa kéo dài và Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão lớn, lượng ánh sáng mặt trời giảm 48% và lượng mưa tăng 177% so với năm ngoái. Số thóc thu hoạch được trên 1m2 đạt 28.342 hạt, giảm 5,7% so với năm ngoái.Xét theo địa phương, sản lượng gạo nhiều nhất là tỉnh Nam Jeolla đạt 688.000 tấn, tiếp theo là tỉnh Nam Chungcheong 678.000 tấn, tỉnh Bắc Jeolla 556.000 tấn, tỉnh Gangwon là 127.000 tấn.