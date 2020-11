Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh với ASEAN

Photo : YONHAP News

Trong vòng 4 ngày từ 12-15/11, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự 5 hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Trong ngày đầu tiên 12/11, Tổng thống tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN lần thứ 21, dự kiến trình bày về "Chính sách phương Nam mới +", đẩy cao hơn nữa chính sách phương Nam mới mà Chính phủ Seoul xúc tiến trong thời gian qua. Cùng với đó, Tổng thống trình bày về nỗ lực của Hàn Quốc về lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, hợp tác phòng dịch y tế giữa các nước trong khu vực Đông Bắc Á, đề nghị sự ủng hộ của các nước."Chính sách phương Nam mới +" tập trung vào ba trục chính "3P" gồm con người (People), thịnh vượng (Prosperity), và hòa bình (Peace), đề ra 7 phương hướng như hợp tác y tế toàn diện hậu COVID-19, chia sẻ mô hình giáo dục của Hàn Quốc và hỗ trợ phát triển tài nguyên nhân lực, xây dựng nền tảng thương mại, đầu tư đôi bên cùng có lợi và bền vững.Trong ngày 13/11 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong, trong đó Tổng thống Moon sẽ thảo luận về hợp tác với các quốc gia lưu vực sông Mekong.Ngày 14/11, Tổng thống Moon sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 23, gồm các nước ASEAN và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Phủ Tổng thống cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3, Tổng thống sẽ đánh giá về các dự án hợp tác được đề xuất trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt ASEAN+3 tháng 4 vừa qua, đồng thời trình bày về quyết tâm đóng góp tích cực của Chính phủ Seoul nhằm hợp tác phòng dịch và thúc đẩy kinh tế, khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19.Tối cùng ngày, Tổng thống Moon sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 15 (EAS). Hội nghị có sự tham gia của 18 nước, gồm 10 nước ASEAN và các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Mỹ, Nga. Tại đây, Tổng thống sẽ trình bày về quyết tâm đóng góp của Hàn Quốc vì hòa bình và ổn định khu vực, kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các nước với lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Trong ngày cuối cùng 15/11, Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tham gia ký kết hiệp định, dự kiến nhấn mạnh về tầm quan trọng của trật tự thương mại tự do. Hội nghị thượng đỉnh RCEP có sự tham gia của 15 nước, gồm 10 nước Đông Nam Á và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand.