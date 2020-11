Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 11/11, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won phát biểu nhân chuyến thăm Tokyo lần này, ông đã cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Hàn-Nhật trong việc bình thường hóa quan hệ song phương.Ông Park cho biết đã trao đổi ý kiến đầy đủ với quan chức Chính phủ, chính giới, quan chức an ninh Nhật Bản. Đặc biệt, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết lãnh đạo thượng đỉnh hai nước đang nỗ lực và quyết tâm nhằm bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật.Tuy nhiên, Giám đốc NIS tránh trả lời cụ thể về việc có trao đổi với Thủ tướng Suga về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật hay đề xuất về Tuyên bố chung Hàn-Nhật của Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Suga hay không.Giám đốc Park cho biết sẽ báo cáo các nội dung đã trao đổi với ông Suga lên Tổng thống Moon Jae-in. Phủ Tổng thống đang kỳ vọng sẽ có một tiến triển thích hợp trong quan hệ Hàn-Nhật.Ông Park bắt đầu thăm Nhật Bản từ ngày 8/11, hội đàm với Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nikai Toshihiro, nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng cầm quyền Nhật Bản và Cố vấn an ninh quốc gia Kitamura Shigeru.Chiều ngày 10/11, Giám đốc Park đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với Thủ tướng Suga, chuyển lời hỏi thăm và mong muốn bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật của Tổng thống Moon Jae-in.Tại đây, ông Park đã truyền đạt đầy đủ ý kiến của Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến tổ chức trong năm nay.Tuy nhiên, Thủ tướng Suga chỉ lặp lại lập trường cơ bản của Tokyo là không được để doanh nghiệp Nhật Bản gặp thiệt hại do phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, không trả lời chắc chắn về việc có tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật hay không.