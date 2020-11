Chi phí chuẩn bị cho mùa muối kimchi ở Hàn Quốc tăng hơn 6,4%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội vật giá Hàn Quốc (KPRC) ngày 13/11 đã công bố kết quả khảo sát chi phí chuẩn bị cho mùa muối kimchi Kimjang năm nay. Theo đó, ước tính chi phí muối kimchi cho một hộ gia đình 4 người cần 328.640 won (294 USD) nếu mua sắm ở chợ đầu mối truyền thống, tăng 9,3% so với năm ngoái và 396.720 won (355 USD) nếu mua ở các chuỗi siêu thị lớn, tăng 6,4% so với một năm trước.Cơ quan đã tiến hành khảo sát từ 12-13/11 về giá cả 15 nguyên liệu dùng để muối kimchi tại 8 chợ đầu mối truyền thống Hàn Quốc và 9 siêu thị lớn.Nguyên nhân khiến chi phí muối kimchi năm nay đắt đỏ hơn năm ngoái được phân tích là do tình hình thời tiết không thuận lợi, mùa mưa kéo dài, ngày nắng ít khiến giá các nguyên liệu gia vị như bột ớt, hành baro (tỏi tây) tăng.Ngược lại, giá bắp cải đã ổn định sau khi tăng vọt vào đầu tháng trước, thậm chí còn giảm so với năm ngoái. Tại chợ truyền thống và chuỗi siêu thị lớn giá bán buôn 16 cây bắp cải lần lượt là 48.040 won (43 USD), và 37.830 won (34 USD), rẻ hơn 20,3% và 43,7% so với năm ngoái. Giá củ cải bán buôn (tiêu chuẩn 11 củ) mua tại chợ truyền thống và chuỗi siêu thị lớn cũng rẻ hơn 20% so với năm ngoái, lần lượt là 19.660 won (gần 18 USD) và 21.350 won (19 USD)