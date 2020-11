Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc thừa nhận thực trạng lao động vẫn còn nhiều vấn đề

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất liệt sĩ Jeon Tae-il 13/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc Choi Young-ae cho biết đã 5 thập kỷ kể từ khi ông Jeon Tae-il tự thiêu để kêu gọi nhân quyền cho người lao động, song thực trạng lao động hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.Bà Choi Young-ae cho rằng xã hội thay đổi tạo ra nhiều hình thức tuyển dụng đa dạng, nhưng đồng thời cũng tạo ra các điểm mù về vấn đề nhân quyền mới đối với người lao động. Theo thống kê tai nạn trong ngành công nghiệp của Bộ Tuyển dụng và lao động, trong năm 2019, Hàn Quốc có 2.020 ca tử vong do tai nạn lao động, tức mỗi ngày phát sinh 5,5 trường hợp tử vong, mức nhiều nhất trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Chủ tịch Choi Young-ae cũng chỉ ra các vấn đề lao động mới bao gồm lao động không được ký hợp đồng chính thức phải đối mặt với nỗi lo việc làm, phân biệt đối xử, liên tiếp xảy ra trường hợp tử vong đối với nhân viên chuyển phát nhanh gần đây, hành vi cực đoan do bị bắt nạt nơi công sở hay mất việc do dịch COVID-19, và các vấn đề liên quan đến người lao động yếu thế cần được quan tâm trong xã hội. Bà Choi cho biết dựa trên khảo sát nhân quyền, ủy ban sẽ tìm kiếm các phương án cải thiện và bảo vệ nhân quyền người lao động.Về liệt sĩ Jeon Tae-il, bà Choi Young-ae nhận định ông là người lao động đã đấu tranh lên án tình trạng lao động khắc nghiệt thời bấy giờ, lời kêu gọi của ông đã khơi dậy sự quan tâm của xã hội đối với thực trạng lao động Hàn Quốc và ảnh hưởng lớn đến phong trào lao động sau này.Ông Jeon Tae-il (1948-1970) từng là công nhân của một công ty dệt may ở chợ Pyeonghwa thuộc trung tâm thủ đô Seoul. Ông đã tự thiêu ở tuổi 22 để kêu gọi nhân quyền cho người lao động vào ngày 13/11/1970.