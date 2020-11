Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ba ngày liên tiếp vượt mốc 200 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 16/11, Hàn Quốc ghi nhận 28.769 ca nhiễm COVID-19, tăng 223 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 193 ca nội địa, 30 ca ngoại nhập.Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mốc 200 ca/ngày, sau ngày 14/11 với 205 ca, ngày 15/11 là 208 ca. Số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng cũng 6 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 100 ca, kể từ ngày 11/11 (113 ca).Xét theo khu vực, ca nhiễm ngày 15/11 phát sinh chủ yếu tại thủ đô Seoul với 79 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 39 ca, tỉnh Gangwon 20 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 13 ca, thành phố Incheon và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 10 ca, tỉnh Nam Chungcheong 6 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 4 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 3 ca, thành phố Daejeon 2 ca, thành phố hành chính Sejong, tỉnh Bắc Jeolla, đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Thành phố Seoul và khu vực lân cận vẫn là điểm nóng phát sinh ca nhiễm mới, song xu hướng lây nhiễm đã xuất hiện rải rác ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 đối với thủ đô Seoul, khu vực lân cận thủ đô và tỉnh Gangwon.Số ca có diễn biến bệnh nghiệm trọng là 55 ca, giảm 1 ca so với một ngày trước. Thêm một ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong là 494 ca, tỷ lệ tử vong của Hàn Quốc đạt 1,72%.