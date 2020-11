Chương trình K-pop trực tuyến tại UAE thu hút hơn 160.000 người xem chỉ trong hai ngày

Photo : KBS News

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), chương trình biểu diễn K-pop đã được tổ chức trực tuyến trên kênh Youtube chính thức của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại UAEvào tối ngày 13/11 vừa qua.Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) cho biết buổi biểu diễn trực tuyến K-pop tại UAE (KITE: K-pop in the Emirates) đã có thời điểm đạt số lượt xem trực tuyến đạt cao nhất với 15.400 người và thu hút 160.000 người xem tính đến ngày 16/11.Buổi biểu diễn trực tuyến có sự góp mặt của 26 nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc như NCT U, Astro và Momoland. Cơ quan nội dung sáng tạo cho biết một tiếng trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hơn 10.000 khán giả hâm mộ K-pop tại khu vực Trung Đông nói chung và UAE nói riêng đã sớm truy cập đường link sự kiện, thể hiện sự quan tâm lớn tới chương trình này.Ban đầu, Hàn Quốc và UAE dự kiến tổ chức nhiều sự kiện văn hóa chung trong năm nay nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Song do dịch COVID-19 lan rộng, các buổi biểu diễn trực tiếp buộc phải bị hủy bỏ và được thay thế bằng các sự kiện trực tuyến.Video biểu diễn trực tuyến KITE (K-pop In The Emirates) lần này sẽ được công chiếu đến ngày 18/11.