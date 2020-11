Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách phòng dịch trước kỳ thi tuyển sinh đại học

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã lập phương án quản lý an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra vào 3/12 tới.Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye ngày 15/11 đã báo cáo lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương "Phương án quản lý an toàn tập trung cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021".Chính phủ chỉ định khoảng thời gian hai tuần từ 19/11 đến ngày thi tuyển sinh đại học là "thời gian phòng dịch đặc biệt", trong đó tiến hành rà soát tập trung về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các trung tâm dạy thêm, quán cà phê tự học.Bộ Giáo dục khuyến cáo các trung tâm dạy thêm hạn chế tiếp xúc trực tiếp một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Các em học sinh cũng phải hạn chế tới những địa điểm này. Đặc biệt, nếu phát sinh ca nhiễm COVID-19 liên quan tới các trung tâm dạy thêm, thì Chính phủ sẽ tạm thời công khai về tên của trung tâm đó, con đường lây nhiễm, lý do lây nhiễm.Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em học sinh có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dù có triệu chứng nghi nhiễm, thuộc đối tượng bị cách ly hoặc thậm chí bị nhiễm COVID-19.Các em học sinh bị nhiễm COVID-19 chưa được điều trị khỏi cho tới trước ngày thi đại học vẫn có thể làm bài thi tại cơ sở điều trị. Chính phủ đã bố trí 29 cơ sở với hơn 120 giường bệnh trên phạm vi toàn quốc dành cho các sĩ tử thuộc diện này.Hiện tại, các em học sinh bị nhiễm COVID-19 đã được chuyển tới các cơ sở trên vào 12/11. Các em sẽ được cho biết về ngày tháng dự kiến xuất viện một tuần trước khi thi, để quyết định về việc làm bài thi tại cơ sở điều trị nếu chưa thể xuất hiện trước ngày thi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các em học sinh phải được bác sĩ xác nhận là có có thể làm bài thi trong khoảng thời gian dài.Với các sĩ tử đang bị cách ly thì sẽ được làm bài thi tại 113 phòng thi riêng ở 86 khu vực thi trên toàn quốc.Trong trường hợp số em học sinh nhiễm COVID-19 hoặc bị cách ly gia tăng tại một khu vực nhất định, Bộ Giáo dục sẽ có kế hoạch sắp xếp thêm địa điểm thi.Chính phủ cũng chỉ định khoảng thời gian từ sau ngày thi tuyển sinh đại học tới cuối năm là "thời gian đặc biệt vì an toàn học sinh", nhằm đối phó với sự gia tăng hoạt động của các em học sinh sau kỳ thi, và lưu lượng di chuyển tăng do các em học sinh tham gia kỳ thi tuyển riêng của mỗi trường đại học.