Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc đạt 44,9 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu tình hình xuất nhập khẩu tháng 10 năm 2020 do Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 16/11, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10 vừa qua đạt 44,9 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu dù tăng 3,6% trong tháng 2 năm nay, nhưng sau đó đã quay lại đà giảm 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 3. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 47,9 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cũng ghi nhận giảm trở lại trong tháng 10.Cơ quan hải quan Hàn Quốc phân tích nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm là do số ngày làm việc trong tháng 10 năm nay ít hơn hai ngày so với năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,14 tỷ USD, tăng so với tháng 9 (2,08 tỷ USD), ghi nhận mức cao nhất trong năm nay.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 10,2%, ô tô tăng 7,1%, thiết bị viễn thông không dây tăng 5,1%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ giảm mạnh 49,8%, tàu thủy giảm 19,5%, đồ điện tử gia dụng và phụ tùng ô tô giảm lần lượt 12,6% và 8,8%.Xuất khẩu Hàn Quốc trong tháng 10 vẫn tăng ở các thị trường chính như Mỹ, Liên minh châu Âu và Việt Nam, song giảm ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Trung Đông.Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 39,1 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại đạt 5,8 tỷ USD.