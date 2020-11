Chỉ số KOSPI vượt mốc 2.500 điểm trong ngày 16/11

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã khép lại phiên giao dịch ngày 16/11 với 2.543,03 điểm, tăng 49,16 điểm (1,97%) so với phiên giao dịch một ngày trước.Chỉ số KOSPI đóng cửa với mức cao nhất kể từ ngày 1/2/2018 (2.568,54 điểm) và phá kỷ lục 2.500 điểm phiên ngày 2/5/2018.Trên thị trường chứng khoán có giá, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 464,3 tỷ won (hơn 419,1 triệu USD), xu hướng mua ròng 8 ngày liên tiếp. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức đầu tư lần lượt bán ròng 161 tỷ won (145,3 triệu USD) và 276 tỷ won (hơn 249,1 triệu USD).Đặc biệt, giá cổ phiếu tăng mạnh tập trung vào các doanh nghiệp chíp bán dẫn hàng đầu như công ty điện tử Samsung (tăng 4,43%) và SK Hynix (tăng 9,25%).Các chuyên gia chứng khoán phân tích thị trường ngành chíp bán dẫn có dấu hiệu tích cực đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế mua vào chứng khoán. Ngoài ra, những bất ổn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được giải tỏa, hy vọng về vắc-xin COVID-19 và việc Hàn Quốc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) làm tăng kỳ vọng về thương mại gia tăng với ASEAN cũng là những nguyên nhân khiến tâm lý đầu tư được cải thiện.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch cùng ngày với 847,33 điểm, giảm 8,19 điểm (0,98%) so với phiên giao dịch một ngày trước. Tỷ giá hối đoái đồng won/USD tại thị trường ngoại hối Seoul kết thúc ở mức 1.109,3 won đổi 1 USD, giảm 6,3 won so với số liệu một ngày trước đó.