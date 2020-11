Thị phần smartphone Samsung trong quý III phục hồi trên 17%

Photo : YONHAP News

Công ty điện tử Samsung ngày 17/11 đã công bố báo cáo quý và cho biết theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ Strategy Analytics, thị phần điện thoại di động của hãng trong quý III đạt 17,2%.Năm 2017, thị phần smartphone của Samsung đạt 19,5% sau đó giảm xuống còn 17,4% vào năm 2018 và nhích lên 17,5% năm 2019. Nửa đầu năm nay, thị phần mặt hàng này của hãng tụt xuống còn 16,4%, nhưng đã tăng thêm 0,9% trong quý III.Ban đầu, quy mô thị trường điện thoại thông minh thế giới trong năm nay được dự kiến sẽ mở rộng tới 1,45 tỷ chiếc, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Strategy Analytics điều chỉnh giảm còn 1,26 tỷ chiếc. Bất chấp quy mô thị trường smartphone thế giới thu hẹp, thị phần smartphone của Samsung phục hồi trong quý III được phân tích là do dịch COVID-19 phần nào đã được cải thiện và nhờ sức hút của sản phẩm di động mới ra mắt.Ngoài ra, thị phần màn hình của Samsung vẫn tiếp tục đà giảm như nửa đầu năm nay. Theo ước tính của công ty, thị phần màn hình điện thoại của hãng trong quý III đạt 39,6%, giảm 1,7% so với 6 tháng đầu năm (41,3% theo ước tính của Omdia). Nguyên nhân được phân tích là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngược lại, thị phần màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), sản phẩm màn hình chủ lực của hãng, tăng thêm 1% so với năm 2019, đạt 31%.Ở mảng chíp nhớ, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) quý III chiếm 43,3% thị phần, giảm 0,5% so với nửa đầu năm nay (43,8% theo ước tính của DRAMeXchange). Thị phần TV trong quý III là 31,9%, giảm 0,5% so với 6 tháng đầu năm (32,4% cũng theo ước tính của Omdia).