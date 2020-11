Photo : YONHAP News

Trang tin Stuff của New Zealand ngày 16/11 (giờ địa phương) đưa tin Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ không yêu cầu dẫn độ nhân viên ngoại giao Hàn Quốc bị cáo buộc quấy rối tình dục ở New Zealand.Trang tin này cho biết Chính phủ New Zealand có vẻ đang dừng những cố gắng truy cứu pháp lý liên quan đến vụ việc, mặc dù trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Jacinda Ardern yêu cầu hai nước cần hợp tác giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, sau cuộc họp Nội các cùng ngày, bà Ardern đã xác nhận với báo giới rằng phía New Zealand sẽ không yêu cầu dẫn độ.Vụ việc nổi lên khi một nam nhân viên tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand cho rằng bản thân bị quấy rối tình dục bởi một nhân viên ngoại giao người Hàn. Hồi tháng 2 năm nay, sau khi tòa án New Zealand ban lệnh bắt giam điều tra với nam nhân viên ngoại giao Hàn Quốc trên với nghi ngờ ba lần có hành vi quấy rối tình dục, Chính phủ New Zealand cũng dự kiến ra yêu cầu dẫn độ quan chức ngoại giao này.Người tố cáo nam nhân viên Ngoại giao Hàn Quốc tỏ ra thất vọng trước tuyên bố của bà Jacinda Ardern. Ông đã rất hy vọng cảnh sát New Zealand sẽ đưa ra yêu cầu dẫn độ tội phạm nếu hành vi của nhân viên ngoại giao này bị kết luận là có tội ở Hàn Quốc. Ông yêu cầu lời giải thích từ phía chính quyền New Zealand về ý do không thể dẫn độ và cho rằng cần có cuộc điều tra cụ thể. Người này cho biết các thủ tục pháp lý cần phải làm đến cùng, khi đó dù tòa án có phán vô tội với nhân viên ngoại giao Hàn Quốc kia, ông cũng sẽ tôn trọng quyết định đó của tòa.Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tháng 8 vừa qua đã khẳng định rằng sẽ hợp tác nếu phía New Zealand có yêu cầu dẫn độ.