Chính giới mâu thuẫn về dự thảo sửa đổi Luật An toàn sức khỏe ngành công nghiệp

Photo : KBS News

Gần đây, nghị sĩ Park Joo-min của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng, nhưng được cho là không khác mấy so với dự luật trước đó mà đảng Công lý đề xuất. Ngày 17/11, một số nghị sĩ khác cũng thuộc đảng cầm quyền dự kiến đề xuất dự thảo sửa đổi Luật An toàn sức khỏe ngành công nghiệp, cũng bị đánh giá là một bước lùi lớn so với hai dự luật trước.Luật An toàn sức khỏe ngành công nghiệp hiện hành quy định ba loại hình tai nạn lao động nghiêm trọng. Thứ nhất là trường hợp có trên một người tử vong, thứ hai là trường hợp có hai người bị thương cùng lúc phải điều trị trên ba tháng, và thứ ba là có trên 10 người bị bệnh cùng một lúc.Trong dự thảo sửa đổi Luật An toàn sức khỏe ngành công nghiệp mà nghị sĩ Jang Chul-min của đảng Dân chủ đồng hành dự kiến đề xuất có nội dung quy định Tổng giám đốc của doanh nghiệp phải lập đối sách phòng ngừa tái diễn tai nạn lao động nghiêm trọng, trường hợp vi phạm bị xử phạt tối đa 10 triệu won (9.031 USD), đồng thời cũng đặt ra mức xử phạt tối thiểu với trường hợp gây ra tai nạn có người tử vong.Tuy nhiên, những nội dung này khó có thể coi là khác nhiều so với luật hiện hành. Một điểm gây tranh cãi hơn đó là dự thảo quy định có thể xử phạt chủ doanh nghiệp tối đa 10 tỷ won (9,03 triệu USD) nhưng với điều kiện là có đồng thời trên ba trường hợp bị tử vong hoặc trên ba trường hợp tử vong trong vòng một năm.Nội dung này khác biệt lớn so với dự thảo mà đảng Công lý đề xuất trước đó, có nội dung xử phạt hình sự với chủ doanh nghiệp gây ra tất cả các loại hình tai nạn lao động nghiêm trọng, và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.Đảng Công lý và giới lao động ngay lập tức đã phản đối quyết liệt, cho rằng chỉ việc xử phạt tiền hay lập đối sách phòng ngừa tái diễn sẽ không thể giúp ngăn chặn được tai nạn lao động nghiêm trọng. Đặc biệt, hai bên chỉ trích gay gắt tiêu chuẩn "trên ba trường hợp tử vong", và thiếu đối sách để phòng ngừa với hai loại hình tai nạn lao động nghiêm trọng còn lại, ví dụ như vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm, hay tai nạn tàu điện ngầm.