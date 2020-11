Cánh cửa tuyến du lịch núi Geumgang vẫn đóng chặt trong lễ kỷ niệm 22 năm mở cửa

Photo : YONHAP News

Ngày 18/11 là kỷ niệm 22 năm ra đời tuyến du lịch núi Geumgang, một biểu tượng cho giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Cho tới năm 2018, dư luận vẫn kỳ vọng lớn về việc mở cửa lại tour du lịch này sau nhiều tín hiệu tích cực từ quan hệ liên Triều. Thế nhưng, quan hệ Nam-Bắc xấu đi kể từ năm ngoái, thêm vào đó là dịch COVID-19 đã khiến vấn đề này giậm chân tại chỗ.Một quan chức tập đoàn Hyundai ngày 17/11 cho biết trong năm nay, đại diện tập đoàn này đã không đệ trình kế hoạch thăm Bắc Triều Tiên. Thay vào đó, hơn 20 cán bộ và nhân viên tập đoàn, trong đó có Tổng giám đốc công ty lữ hành Hyundai Asan Lee Baek-hun, có kế hoạch tới viếng mộ Chủ tịch danh dự tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi.Hai miền Nam-Bắc đã tạm dừng trao đổi ý kiến về vấn đề tour du lịch núi Geumgang vào tháng 1 năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát.Ngày 23/11 năm ngoái, trong chuyến thị sát núi Geumgang, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị dỡ bỏ tất cả các hạ tầng do miền Nam xây dựng trên núi Geumgang. Sau đó, chính quyền miền Bắc đã yêu cầu Hàn Quốc thảo luận qua văn bản về việc dỡ bỏ tất cả hạ tầng tại nơi này.Tiếp đó, vào tháng 12 năm ngoái, thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung, Bình Nhưỡng gửi thông báo yêu cầu Seoul dỡ bỏ hạ tầng trên núi Geumgang, đặt thời hạn là tới tháng 2 năm nay.Trước yêu cầu này, Hàn Quốc kiên định lập trường cần thảo luận trực tiếp và sẽ sửa chữa lại một số hạ tầng xuống cấp, không phúc đáp thông báo trên của miền Bắc.Đến ngày 30/1 năm nay, Bắc Triều Tiên gửi tiếp thông báo tạm dừng việc phá dỡ hạ tầng trên núi Geumgang do lo ngại dịch COVID-19. Ngày 16/6, miền Bắc cho đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều, lấy lý do phản đối việc các tổ chức dân sự miền Nam rải truyền đơn chống phá nước này. Ngày này lại đúng sự kiện cách đây 22 năm là ngày 16/6/1998, cố Chủ tịch danh dự Hyundai Chung Ju-yung gửi đàn bò sang hỗ trợ Bắc Triều Tiên. Sau đó, ngày 17/6, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cử quân đội tới đóng quân tại khu du lịch núi Geumgang và khu công nghiệp liên Triều Gaesung.Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết ngoài các động thái trên, miền Bắc không có lập trường nào khác liên quan tới tuyến du lịch núi Geumgang. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có sự thay đổi đặc biệt nào liên quan tới tình hình cơ sở hạ tầng trên núi Geumgang.Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội và trong một buổi gặp doanh nghiệp lữ hành khai thác tuyến du lịch núi Geumgang sau khi nhậm chức đã đưa ra lập trường rằng sẽ ưu tiên xúc tiến tour du lịch khách lẻ tới núi Geumgang.Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã phong tỏa hoàn toàn biên giới để phòng dịch COVID-19, hơn nữa nước này đang im ắng, cân nhắc việc thiết lập quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị thay đổi chính quyền. Do vậy, trên thực tế, việc đàm phán nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang dự kiến sẽ tiếp tục bị chững lại trong thời gian tới.Tuyến du lịch núi Geumgang được mở cửa vào ngày 18/11/1998. Khi đó, du thuyền Geumgang chở 800 du khách Hàn Quốc, trong đó có các thành viên gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, đã rời cảng Donghae đến cảng Changjon của Bắc Triều Tiên.Tuyến du lịch bằng đường bộ được mở cửa vào tháng 2/2003. Sau đó, số lượng khách du lịch miền Nam đã tăng vọt, cán mốc 1 triệu người vào năm 2005. Trong vòng 10 năm từ năm 1998 cho tới năm 2008, tuyến du lịch này đã thu hút được tổng cộng 1,93 triệu khách du lịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau vụ một khách du lịch Hàn Quốc bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết vào ngày 11/7 cùng năm, tuyến du lịch này đã bị đóng cửa hoàn toàn.Năm 2018, khi bầu không khí hòa bình lan tỏa trên bán đảo Hàn Quốc, hai miền Nam-bắc đã tổ chức chung lễ kỷ niệm 20 năm tuyến du lịch núi Geumgang tại Đặc khu du lịch quốc tế núi Geumgang của miền Bắc.