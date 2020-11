Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng lên ngưỡng 300 ca sau 81 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 18/11, Hàn Quốc phát sinh 313 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 29.311 người. Số ca nhiễm mới tăng thêm 83 người so với ngày hôm trước (230 người).Đây là lần đầu tiên sau 81 ngày, số ca nhiễm mới tăng lên ngưỡng 300 người, kể từ sau ngày 29/8 (323 người), thời điểm bùng phát lây nhiễm tập thể quy mô lớn ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô.Trong số các ca nhiễm mới, có 245 ca phát sinh trong cộng đồng, 68 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng thêm 43 ca so với một ngày trước (202 ca), hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 200 ca, và 8 ngày liên tiếp ở mức ba con số, từ ngày 11/11. Số ca nhiễm nhập ngoại trong ngày là mức cao nhất tính từ cuối tháng 7.Do Chính phủ đã nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 từ ngày 19/11 tại Seoul, các địa phương lân cận thủ đô và tỉnh Gangwon, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối hàng hóa.Cơ quan phòng dịch lo ngại rằng khác với các vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn trước đây chủ yếu xảy ra ở một nhóm đối tượng nhất định, các vụ lây nhiễm tập thể gần đây xảy ra đồng thời tại nhiều địa điểm liên quan tới đời sống hàng ngày của người dân, như các buổi tụ tập ăn uống, khi người dân phải bỏ khẩu trang. Do đó, cơ quan phòng dịch một lần nữa đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng dịch, bởi bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm COVID-19 ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người dân nên hạn chế ăn uống, tụ tập, giảm thiểu di chuyển, tiếp xúc không cần thiết với người khác.