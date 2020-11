Dự án sân bay Gimhae mới bị đánh giá không khả thi

Photo : YONHAP News

Dự án sân bay Gimhae mới, một dự án của Chính phủ Hàn Quốc nhằm mở rộng sân bay Gimhae (thành phố Busan) hiện nay trở thành một sân bay cửa ngõ miền Đông Nam Hàn Quốc, trên thực tế đang bước vào quy trình bị xóa sổ.Ủy ban kiểm chứng dự án sân bay mới Gimhae trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 17/11 công bố báo cáo kết quả kiểm chứng tính khả thi dự án sân bay mới Gimhae, trong đó nêu ý kiến rằng dự án này cần bổ sung khá nhiều phần như về tính an toàn, điều hành cơ sở hạ tầng, tiếng ồn, cũng như khó có thể đối phó với sự thay đổi trong tương lai. Do đó, cần phải xem xét một cách căn bản về việc xúc tiến xây dựng sân bay Gimhae mới.Cùng với đó, Ủy ban kiểm chứng chỉ ra vấn để rằng Bộ địa chính và giao thông đã không thảo luận với thành phố Busan về phương án xẻ núi ở gần sân bay Gimhae để mở rộng đường bay, kết luận việc xúc tiến dự án sân bay Gimhae mới là không khả thi.Ngay sau khi Ủy ban kiểm chứng công bố kết quả, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chủ trì cuộc họp của các Bộ trưởng hữu quan, chỉ thị các ban, ngành như Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Kế hoạch và tài chính lập kế hoạch khắc phục kỹ lưỡng, đảm bảo không có trở ngại trong quá trình xúc tiến dự án sân bay mới ở miền Đông Nam Hàn Quốc.Hiện tại, đảng cầm quyền và chính quyền thành phố Busan đang chủ trương xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok thay cho dự án sân bay Gimhae mới. Do đó, nhiều khả năng dự án sân bay Gimhae mới sẽ bị hủy.Mặt khác, một số ý kiến chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền đã lật đổ một dự án được thực hiện bằng ngân sách quốc gia kéo dài suốt 4 năm qua do cân nhắc tới cuộc bầu cử địa phương bổ sung bầu ra Thị trưởng thành phố Busan vào năm sau.