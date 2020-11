Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) của Hàn Quốc tiếp tục được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (Recording Industry Association of America - RIAA) công nhận album "Bạch Kim" (Platinum) thứ hai.Trên trang chủ ngày 17/11 (giờ địa phương), Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ cho biết album chính thức thứ 4 của BTS phát hành tháng 2 năm nay mang tên "MAP OF THE SOUL: 7" đã được chứng nhận là album Bạch Kim vào ngày 16/11.Hiệp hội này trao chứng nhận "Vàng" (Golden) với những album và ca khúc đơn có lượt tải về, lượt nghe trực tuyến và lượng đĩa bán ra đạt trên 500.000 đơn vị tiêu thụ; chứng nhận "Bạch Kim" (Platinum) nếu đạt trên 1 triệu đơn vị tiêu thụ; chứng nhận "Đa Bạch Kim" (Multi Platinum) nếu đạt trên 2 triệu đơn vị tiêu thụ; và chứng nhận "Kim Cương" (Diamond) nếu đạt trên 10 triệu đơn vị tiêu thụ.Trước đó, album "LOVE YOURSELF: Answer" của BTS phát hành tháng 8 năm 2018 cũng đã được RIAA chứng nhận đĩa "Bạch Kim" vào tháng 1 năm nay, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được chứng nhận này.Ở hạng mục ca khúc nhạc số, ba ca khúc "MIC Drop" và "Boy With Luv", "IDOL" của BTS cũng đang sở hữu chứng nhận "Bạch Kim", đưa BTS là ca sĩ Hàn Quốc nhận được nhiều chứng nhận Bạch Kim nhất.