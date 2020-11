Photo : YONHAP News

Trên tạp chí "The New Yorker", nhà văn người Mỹ gốc Hàn Suki Kim ngày 16/11 (giờ địa phương) tiết lộ Kim Han-sol, con trai của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã được Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đưa đi sau khi ông Kim Jong-nam bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) hồi tháng 2 năm 2017.Bà Suki Kim đưa ra bằng chứng cụ thể thu thập được từ tổ chức chống đối Bắc Triều Tiên có tên là "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), tổ chức đã từng giải cứu Kim Han-sol.Ngày 14/2/2017, hai ngày sau khi ông Kim Jong-nam bị ám sát, đại diện tổ chức "Triều Tiên tự do" Adrian Hong Chang đã nhận được cuộc gọi cầu cứu của Kim Han-sol và họ hẹn gặp nhau ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan).Sáng ngày 15/2/2017, các nhà hoạt động của tổ chức trên đã gặp ba người gồm Kim Han-sol, một người em và vợ của Kim Jong-nam tại sân bay. Hong Chang yêu cầu gia đình đến thủ đô Amsterdam (Hà Lan), nơi đã đồng ý tiếp nhận họ, nhưng họ đã không thể xuất cảnh.Khi đó, hai nhân viên CIA bất ngờ xuất hiện tại sân bay Đài Bắc và yêu cầu được nói chuyện với Kim Han-sol. Sau đó Kim Han-sol đã xuất cảnh đến Hà Lan cùng một trong hai nhân viên CIA mà không có nhà hoạt động tổ chức "Triều Tiên tự do" đi cùng.Sau khi đến Hà Lan, Kim Han-sol đã bày tỏ ý định nộp đơn đăng ký xin tị nạn và ông Hong Chang đã gửi luật sư địa phương đến nơi ở của Kim Han-sol, nhưng không thấy tung tích của Kim.Về điều này, bà Suki Kim cho biết theo một số người liên quan, CIA đã đưa gia đình Kim Han-sol đến một nơi nào đó.