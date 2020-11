Người Hàn Quốc gia tăng đầu tư vào bất động sản tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Thời báo phố Wall (Mỹ) ngày 17/11 (giờ địa phương) trích dẫn tài liệu của công ty phân tích thị trường bất động sản Real Capital Analytics và cho biết tính đến tháng 9 năm 2020, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua vào bất động sản Mỹ với tổng trị giá 1,56 tỷ USD (1.725 tỷ won), tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái (1,24 tỷ USD).Trong số các nhà đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực bất động sản, tỷ lệ nhà đầu tư Hàn Quốc tăng từ 3,7% trong năm ngoái lên 8,6% trong năm nay, đứng thứ ba sau Canada và Đức.Trong bối cảnh giao dịch tại thị trường bất động sản thương mại Mỹ giảm từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Thời báo phố Wall phân tích lý do các nhà đầu tư Hàn Quốc tăng mua bất động sản Mỹ là do lãi suất vay siêu thấp, phí phòng ngừa rủi ro (hegde) về biến động tỷ giá giảm.