Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 18/11 đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên án 1 năm 8 tháng tù giam với đạo diễn sản xuất chương trình "Produce X 101" Kim Yong-bum của công ty CJ ENM, người bị khởi tối với tội danh gian lận bình chọn của khán giả.Đạo diễn Ahn Joon-young, làm việc dưới đạo diễn Kim với vai trò là đạo diễn chính của chương trình, cũng bị tuyên án 2 năm tù giam. Tòa án công nhận rằng đạo diễn Ahn đã nhận tiếp đãi tương đương 36 triệu won (32.600 USD) từ công ty quản lý của nghệ sĩ.Đạo diễn Kim bị Viện Kiểm sát truy tố với tội danh gian lận kết quả bình chọn của khán giả từ mùa 1 tới mùa 4 của chương trình "Produce X 101" từ năm 2016-2019, thay đổi thứ hạng của một số thực tập sinh nhất định trong chương trình, lừa đảo khán giả, để đài truyền hình thu lợi nhuận từ bình chọn tin nhắn của khán giả.Hội đồng xét xử chỉ ra rằng đạo diễn Kim đã thay đổi hoàn toàn mục đích thành công của chương trình và tính chân thực của một cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc trên truyền hình, khiến người xem cảm thấy bị phản bội, những thực tập sinh bị loại khỏi cuộc thi một cách bất công, phải sống với nỗi đau suốt đời.Mặc dù Tòa án không công nhận một phần cáo buộc về tội danh lừa đảo mà Tòa án sơ thẩm công nhận trước đó, nhưng vẫn quyết định y án sơ thẩm do nhận thấy cần trừng phạt nghiêm với bị cáo.Đặc biệt, Hội đồng xét xử công khai danh sách 12 thực tập sinh đã bị đánh trượt do đạo diễn Kim gian lận bình chọn của khán giả, do xét thấy cần phải làm rõ ai là người bị thiệt hại mới có thể khắc phục được thiệt hại cho nạn nhân.