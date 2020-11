4 Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Hàn quyết tâm đóng vai trò cầu nối trong quan hệ Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Cả 4 Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Hàn vừa đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ đầu tháng 11 đều khẳng định sẽ đóng vai trò cầu nối giúp tăng cường quan hệ Hàn-Mỹ.Ủy ban hành động chung người Mỹ gốc Hàn (KAPAC), một tổ chức của người Hàn tại Mỹ, ngày 17/11 cho biết Hạ nghị sĩ Andy Kim (đảng Dân chủ, bang New Jersey), người vừa tái đắc cử thành công, tại cuộc họp với Nhóm chuyên trách về bán đảo Hàn Quốc của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang trong chuyến thăm Washington ngày 16/11 (giờ địa phương), đã phát biểu rằng ông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Nhà Trắng và Phủ Tổng thống Hàn Quốc.Về giải pháp cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, ông Kim cho biết sẽ trao đổi chặt chẽ với phía ông Joe Biden, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, và đội ngũ an ninh, ngoại giao chính quyền mới để đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Nghị sĩ Kim từng giữ chức trợ lý tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC) thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, từng có kinh nghiệm làm việc với ông Biden thời ông này còn giữ chức Phó Tổng thống.Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Marilyn Strickland (đảng Dân chủ, bang Washington) trong một bài phỏng vấn với đài ABC gần đây cũng phát biểu sẽ tích cực đóng vai trò giúp cải thiện quan hệ Mỹ-Triều ở các lĩnh vực an ninh, kinh tế. Bà Strickland cho biết ông Joe Biden sẽ đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước đồng minh, khác với Tổng thống Donald Trump. Bà Marilyn Strickland có mẹ là người Hàn, bố là một người Mỹ gốc Phi. Bà sinh ra tại Seoul, từng giữ chức Thị trưởng thành phố Tacoma, bang Washington.Ngoài ra, bà Young Kim (đảng Cộng hòa, bang California) trong một cuộc tọa đàm với phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Mỹ cũng phát biểu rằng Quốc hội có thể đóng vai trò điều phối quan hệ giữa Nhà Trắng và Phủ Tổng thống. Trong thời gian tới, bà sẽ đóng vai trò cầu nối giữa hai bên. Theo bà Kim, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là khôi phục lòng tin trong quan hệ Hàn-Mỹ. Bà sẽ đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương thông qua hoạt động tại nhóm "Korea Caucus", tức nhóm các Hạ nghị sĩ thân cận với Hàn Quốc, và Liên minh nghị sĩ Hàn-Mỹ. Bà Young Kim sinh ra tại thành phố Incheon, từng là trợ lý cho cựu Hạ nghị sĩ Ed Royce, người được biết đến là một chính khách thân Hàn Quốc.Bà Michelle Park Steel (đảng Cộng hòa, bang California), sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn trên kênh tin tức Fox News, bà Michelle cho biết sẽ hợp tác với các nghị sĩ gốc Hàn khác, không phân biệt đảng phái, để đóng vai trò cầu nối, đẩy mạnh quan hệ Hàn-Mỹ. Bà cho biết sẽ nỗ lực trở thành một chính khách luôn song hành cùng với cộng đồng Hàn kiều, và đóng vai trò nền móng để có thêm nhiều chính khách là Hàn kiều thế hệ hai, ba hơn nữa.