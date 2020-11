Gần 62% người dân Hàn Quốc cho rằng phụng dưỡng cha mẹ là vấn đề chung của gia đình và toàn xã hội

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/11 công bố kết quả "Điều tra xã hội năm 2020". Trong đó, có 61,6% số người được hỏi trả lời rằng gia đình, Chính phủ và xã hội phải cùng chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, cao hơn 13,3% so với kết quả điều tra hai năm trước.Ngoài ra, 22% người dân cho rằng gia đình phải chăm sóc cha mẹ lúc về già, giảm 4,7%. Số người trả lời bố mẹ phải tự giải quyết cuộc sống tuổi già giảm từ 19,4% xuống 12,9%, số người cho rằng đây là trách nhiệm của Chính phủ và xã hội giảm từ 5,7% xuống 3,7%. Kết quả trên cho thấy ngày càng có nhiều người nhận thức rằng phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già là vấn đề chung của gia đình và toàn xã hội.58,8% số người trả lời hài lòng về quan hệ gia đình nói chung, tăng 2,2% so với hai năm trước. 76,4% hài lòng về quan hệ với con cái, đạt tỷ lệ cao nhất. Sau đó là tỷ lệ hài lòng về quan hệ với bạn đời (69,2%), về quan hệ với cha mẹ ruột (68,8%), và cha mẹ chồng hoặc vợ (59%).62,5% người dân suy nghĩ phải phân chia một cách công bằng công việc nhà, tăng 3,4% so với hai năm trước. 34,8% trả lời người vợ phải làm chính công việc nhà, giảm 36%. Tuy nhiên, chỉ có 20,7% số người cho biết đang chia sẻ công bằng việc nhà, tăng 0,5%.51,2% ý kiến cho rằng phải kết hôn, tăng 3,1%. 68% cho rằng nếu đã kết hôn thì phải có con, giảm 1,6% so với hai năm trước. 71% trả lời có thể kết hôn với người nước ngoài, giảm 1,6%.Cuộc điều tra xã hội năm nay được tiến hành từ ngày 13-28/5, với 37.750 người trên 13 tuổi thuộc 18.543 hộ gia đình. Hàn Quốc tiến hành điều tra xã hội hàng năm, năm chẵn điều tra về gia đình, giáo dục, sức khỏe, tội phạm, an toàn, đời sống và môi trường; năm lẻ điều tra về phúc lợi, tham gia vào xã hội, văn hóa, giải trí, thu nhập, tiêu dùng, lao động.