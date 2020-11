Thu nhập từ lao động của hộ gia đình Hàn Quốc giảm sâu kỷ lục trong quý III/2020

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/11 công bố tài liệu "Xu hướng hộ gia đình quý III/2020". Trong quý vừa qua, thu nhập hộ gia đình Hàn Quốc đạt bình quân 5.305.000 won (4.760 USD), tăng 1,6% so với cùng kỳ một năm trước.Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình tăng có ảnh hưởng lớn từ các khoản hỗ trợ của Chính phủ, như hỗ trợ ổn định tuyển dụng, trợ cấp chăm sóc trẻ em.Trên thực tế, thu nhập từ lao động và thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình giảm lần lượt 1,1% và 1%, xu hướng giảm hai quý liên tiếp.Đặc biệt, do việc làm ít đi bởi chịu tác động từ dịch COVID-19, nên mức giảm thu nhập từ lao động như trên là mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê liên quan kể từ năm 2003. Đặc biệt, xu hướng giảm tập trung ở tầng lớp thu nhập thấp.Nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất có thu nhập từ lao động giảm tới hơn 10%, thu nhập từ kinh doanh giảm 8%. Ngược lại, nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao nhất có thu nhập từ lao động chỉ giảm khoảng 0,6%, trong khi thu nhập từ kinh doanh ngược lại tăng hơn 5%. Điều này dẫn tới sự chênh lệch về thu nhập giữa hai nhóm hộ gia đình này cũng tăng hơn so với năm trước.Chi tiêu hộ gia đình sau khi tăng trong quý II nhờ khoản hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ đã giảm 2,2% trong quý III. Đặc biệt, chi tiêu của các gia đình cho những lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp như giải trí, văn hóa, giáo dục giảm rõ rệt.Tỷ lệ chi tiêu của hộ gia đình trên thu nhập khả dụng đạt 69,1%, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê. Chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình thu nhập của tầng lớp thu nhập thấp đang ở mức nghiêm trọng. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung tạo thêm nhiều việc làm thông qua Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc.