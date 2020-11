46,1% người dân Hàn Quốc cho rằng bị nhiễm COVID-19 là do vận may

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu của giáo sư You Myoung-soon trường Đại học quốc gia Seoul ngày 19/11 đã công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân đối với dịch COVID-19. Khảo sát được thực hiện từ ngày 6-8/11 đối với 1.076 nam, nữ trong độ tuổi trưởng thành và so sánh với kết quả khảo sát hồi tháng 5.Kết quả cho thấy, 46,1% người được hỏi cho rằng "bị nhiễm bệnh hay không phụ thuộc vào vận may" và 46,8% có quan điểm "việc gì đến sẽ đến", tăng lần lượt 8,6% và 8,7% so với kết quả khảo sát hồi tháng 5.Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, tuổi càng trẻ, người dân càng có suy nghĩ nhiễm bệnh hay không tùy thuộc vào số mệnh. Xét theo độ tuổi, ở nhóm tuổi 20-29, 56,6% câu trả lời cho rằng "nhiễm bệnh là do số mệnh", con số này ở nhóm tuổi 30-39 và 40-49 lần lượt là 51,2% và 51%, tỷ lệ giảm dần ở nhóm tuổi 50-59 và nhóm trên 60 tuổi với lần lượt 39,9% và 37,9%.Số câu trả lời cho rằng "dù cẩn thận cũng khó có thể tránh khỏi lây nhiễm do không thể ngăn được người khác nhiễm bệnh" giảm từ 67,8% xuống 61,7%.Qua kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng nếu người dân cho rằng nhiễm bệnh phụ thuộc vào vận may của mỗi người thì rất có thể lơ là nỗ lực phòng dịch.Đánh giá khả năng nguy cơ bị nhiễm COVID-19, chỉ có khoảng 10% được hỏi cho rằng bản thân có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Cụ thể, nhóm dưới 49 tuổi là 11% và nhóm trên trên 50 tuổi là 12%. Tỷ lệ nhận thức về khả năng nhiễm bệnh của bản thân được đánh giá là vẫn ở mức thấp, nhưng đã tăng so với kết quả khảo sát tháng 5. 6,5% người dưới 49 tuổi và 9,7% người trên 50 tuổi nhận thức bản thân có nguy cơ nhiễm bệnh cao.Giáo sư You Myoung-soon cho rằng nhận thức về khả năng bị nhiễm bệnh của người dân không cao do người dân lạc quan nghĩ điều không may sẽ không xảy ra với mình. Tuy nhiên, giáo sư cũng cảnh báo trong tình hình dịch bệnh đang ngày một nghiêm trọng như hiện nay, ai cũng có khả năng bị nhiễm bệnh.Về ý kiến cho rằng các cảnh báo của cơ quan phòng dịch và chuyên gia chỉ mang tính lý thuyết, 49,6% câu trả lời có chung quan điểm, trong khi chỉ 40,5% người được hỏi đồng tình với quan điểm trên trong đợt khảo sát đối với 813 người dân thủ đô Seoul hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5.Về việc cụ thể hóa chế độ "giãn cách xã hội" từ 3 mức lên 5 mức như hiện nay, 55,2% câu trả lời cho rằng phù hợp với mục đích phòng dịch cụ thể, 53,7% cho rằng giúp cân bằng giữa phòng dịch và kinh tế. Tuy nhiên, 32,6% người được hỏi cảm thấy việc phân chia "giãn cách xã hội" thành 5 cấp khó hiểu và khó thực hiện.