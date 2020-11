Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành album mới "BE" đồng thời trên khắp thế giới vào lúc 2 giờ chiều ngày 20/11. Đây là album có hình thức khác biệt với chuỗi album chính thức của BTS từ trước đến nay.Do dịch COVID-19 khiến người người nhà nhà trên khắp thế giới phải đóng cửa, nhiều lịch trình bị hủy, nhiều người có những khoảng thời gian trống trải không mong muốn. Trong hoàn cảnh này, BTS bắt tay vào sản xuất album mới và công bố quá trình làm việc cũng như các cuộc họp của nhóm trên kênh Youtube kể từ tháng 4 vừa qua.Theo đó, album "BE" sẽ chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà các thành viên của BTS đã cảm nhận và trải qua trong đại dịch COVID-19 khi mọi thứ đều trở nên không chắc chắn, bất lực. Album "BE" có tổng cộng tổng cộng 8 ca khúc, bắt đầu bằng bài hát chủ đề "Life Goes On".BTS giới thiệu album mới này thông qua một cuộc họp báo toàn cầu vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày. Ca khúc "Life Goes On" sẽ lần đầu được các chàng trai BTS mang lên sân khấu tại "Lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2020" dự kiến diễn ra vào ngày 22/11 tới (giờ địa phương). BTS cũng có kế hoạch xuất hiện trên chương trình trò chuyện truyền hình buổi sáng "Good Morning America" trên đài ABC (Mỹ) trong ngày 23/11 (giờ địa phương).