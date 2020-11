Giới nghiên cứu Hàn-Mỹ phát triển da điện tử cảm nhận đồng thời nhiệt độ, xúc giác

Photo : YONHAP News

Đại học khoa học và công nghệ Pohang của Hàn Quốc ngày 20/11 công bố nhóm nghiên cứu chung giữa giáo sư Jeong Un-yong và tiến sĩ You In-sang Khoa Công nghệ vật liệu mới và giáo sư Zhenan Bao thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đã phát triển được "da ion-điện tử đa tính năng" có thể đồng thời đo được nhiệt độ và các kích thích cơ học đầu tiên trên thế giới.Nếu như da người có thể cảm nhận được xúc giác đa dạng như cấu, véo, nhiệt độ nóng hoặc lạnh, thì các loại da điện tử được công bố cho tới nay lại không cảm nhận được đồng thời hai loại tác động này như da người, mà chỉ có thể cảm nhận lần lượt từng loại.Nhóm nghiên cứu đã chú ý tới một đặc điểm là thụ thể xúc giác của da người được lấp đầy bằng chất điện giải, nên vừa có thể tự do thay đổi hình dạng lại không bị vỡ.Các nhà nghiên cứu đã ứng dụng nguyên lý là vật liệu chất dẫn điện ion chứa chất điện giải có thể thay đổi tính chất đo tùy theo tần số đo, để tạo ra thụ thể nhân tạo đa tính năng, có thể đo được đồng thời cả nhiệt độ và xúc giác. Da điện tử sẽ có thể đo chính xác được hướng hoặc mức độ tác động của các kích thích lên da như động tác cấu, véo, hoặc nhiệt độ của vật thể tác động lên da.Tiến sĩ You In-sang cho biết khi giơ ngón tay trỏ chạm vào da thì da diện tử sẽ cảm nhận sự tiếp xúc đó bằng sự thay đổi nhiệt độ. Sau đó, nếu dùng ngón tay chà lên da, làm cho sự tiếp xúc đó kéo dài hơn, thì da điện tử sẽ cảm nhận đó là một chuyển động. Theo tiến sĩ, nguyên lý cảm nhận nhiệt độ hoặc di chuyển này của da điện tử là một trong các nguyên lý nhận biết xúc giác đa dạng của da người trên thực tế.Da điện tử có một điểm lợi lớn trong quá trình thương mại hóa, nhờ được tạo ra bởi cấu trúc đơn giản điện cực-chất điện giải-điện cực, được kỳ vọng sẽ có thể được áp dụng vào cảm ứng nhiệt độ có thể mặc lên người hoặc robot giống con người.Kết quả nghiên cứu được đăng trên "Science", tạp chí uy tín nhất ở lĩnh vực khoa học ngày 20/11.