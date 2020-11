Hàn Quốc nhấn mạnh về việc phân bổ công bằng vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 tại Hội nghị G20

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/11 đã tham dự phiên thảo luận thứ nhất chủ đề “Vượt qua đại dịch, khôi phục tăng trưởng và việc làm” thuộc khuôn khổ Hội nghị thuọng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 21-22/11. Tổng thống nhấn mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia là cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.Theo Tổng thống, để chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh, điều quan trọng là phải phân bổ một cách công bằng vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19. Tổng thống đánh giá cao vai trò của Tổ chức y tế thế giới (WHO), Viện nghiên cứu vắc-xin quốc tế, Chương trình Hợp tác toàn cầu tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A), một sáng kiến do WHO đóng vai trò chủ đạo.Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc phân bổ vắc-xin cho các nước đang phát triển.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng nền kinh tế thế giới đang bất ổn lớn, do vậy sự đoàn kết, hợp tác của cộng đồng quốc tế là điều rất quan trọng.Đặc biệt, Tổng thống bày tỏ hoan nghênh việc lãnh đạo các nước G20 đã đạt được nhất trí về việc cùng tìm kiếm phương án hỗ trợ di chuyển giữa các quốc gia cho những nhân lực thiết yếu như doanh nhân. Đây là nội dung do Chính phủ Hàn Quốc đề xuất. Phủ Tổng thống kỳ vọng nội dung này sẽ được đưa vào Tuyên bố chung thượng đỉnh dự kiến được thông qua sau khi hội nghị G20 kết thúc vào 22/11.Mặt khác, Tổng thống nhấn mạnh phải khôi phục chủ nghĩa đa phương đặt trọng tâm vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), kêu gọi phải tạo ra một môi trường thương mại, đầu tư công bằng và ổn định.Về cú sốc kinh tế do dịch COVID-19, Tổng thống đánh giá việc các nước thực thi chính sách tài chính mở rộng, giãn nợ cho các nước có thu nhập thấp đã mang lại hiệu quả.Ông Moon giới thiệu Hàn Quốc vừa thực hiện các biện pháp phòng dịch vừa đảm bảo hoạt động thường ngày của người dân, vẫn đảm bảo thương mại và đầu tư tiếp diễn mà không cần phải thực hiện các biện pháp phong tỏa. Kết quả là ngành công nghiệp chế tạo đã vực dậy qua đại dịch, xuất khẩu tăng, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III đã chuyển sang tăng trưởng dương. Trên quan điểm “khủng hoàng sẽ đánh thức sự cách biệt”, Chính phủ Hàn Quốc đã 4 lần luật ngân sách bổ sung trong năm nay, và đang xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc dựa trên nền tảng là mạng lưới xã hội, tuyển dụng vững chắc.Hội nghị thượng đỉnh lần này có sự tham gia của lãnh đạo các nước G20 như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.