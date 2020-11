Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cam kết đảm bảo vắc-xin COVID-19 cho 60% dân số

Photo : KBS News

Xuất hiện trên bản tin 9 giờ tối của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo cho biết Bộ đang đàm phán với các doanh nghiệp để nhập nhiều hơn số lượng đã cam kết với người dân là 30 triệu liều vắc-xin COVID-19, tương đương 60% dân số.Bộ Y tế và phúc lợi vẫn đang tích cực đàm phán để ghi rõ các điều kiện cung cấp vắc-xin cụ thể trên hợp đồng, nhằm đảm bảo tính an toàn của vắc-xinĐặc biệt, đối với vắc-xin do hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đồng phát triển thì phải bảo quản ở nhiệt độ thấp dưới -70 độ C khi phân phối, nên Bộ Y tế và phúc lợi có vẻ như đang tập trung vào việc soạn thảo các điều kiện liên quan tới việc duy trì tính an toàn của vắc-xin.Bộ trưởng Park tái khẳng định lập trường của Chính phủ là đảm bảo tối đa lượng vắc-xin đã được kiểm chứng về tính an toàn, nhập vào trong nước một cách cẩn trọng.Bộ trưởng Park cho biết sẽ chuẩn bị hơn 200 giường bệnh cho bệnh nhân nặng từ nay tới cuối năm, đối phó với chiều hướng số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch gia tăng.Mặt khác, nhiều khả năng dự án phiếu ưu đãi giảm giá ở 8 lĩnh vực như khách sạn, du lịch, biểu diễn, điện ảnh sẽ bị tạm dừng. Đó là bởi trong bối cảnh khu vực Seoul và các địa phương lân cận đã bị nâng lên giãn cách xã hội mức 2 thì việc khuyến khích người dân tiêu dùng trong thời điểm này bị chỉ ra là không phù hợp.