Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới dưới mốc 300 ca sau 6 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/11, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 31.004 ca nhiễm COVID-19, tăng 271 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 255 ca nhiễm cộng đồng và 16 ca ngoại nhập.Đây là lần đầu tiên sau 6 ngày kể từ 17/11 (230 ca), số ca nhiễm COVID-19 trong ngày đạt dưới mốc 300 ca .Số ca nhiễm trong ngày Chủ nhật (22/11) vừa qua ít hơn so với số ca nhiễm ngày thường trong tuần, được phân tích một phần là do lượng xét nghiệm trong ngày nghỉ giảm.Chính phủ đã chính chức tuyên bố làn sóng bùng phát dịch lần ba, và nâng giãn cách xã hội lên mức 2 đối với Seoul và khu vực lân cận thủ đô từ ngày 24/11. Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch phân tích xu hướng lây nhiễm tập thể quy mô lớn và nhỏ vẫn phát sinh trên phạm vi cả nước, liên quan tới không gian sinh hoạt đời thường của người dân, như các cuộc gặp mặt, trường học, lớp học thêm.