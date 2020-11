Photo : YONHAP News

MV "Life Goes On" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) chính thức được công bố vào lúc 2 giờ chiều ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc) trên Youtube. Chi sau hai ngày ra mắt, MV đã cán mốc 100 triệu lượt xem vào chiều ngày 22/11.MV "Life Goes On" do thành viên Jung-kook làm đạo diễn, kể về cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng của các thành viên trong mùa dịch COVID-19. 7 thành viên gián tiếp bày tỏ nỗi nhớ với người hâm mộ thông qua việc tái hiện lại sân khấu đã từng biểu diễn trong quá khứ lấp đầy khán giả, nhưng lần này, khán đài để trống.Ngày 22/11, BTS cũng đã chính thức công bố MV "Life Goes On" phiên bản "on my pillow" trên kênh Youtube chính thức. BTS còn dự kiến sẽ thực hiện một MV phiên bản fanclub hay còn gọi là fandom của nhóm có tên là "Army", thông qua một thử thách trên mạng xã hội TikTok.Ngày 21/11, BTS đã phát động thử thách #LifeGoesOn trên ứng dụng này. Khác với thử thách cover lại vũ đạo có sẵn, thử thách lần này với nội dung thể hiện lại tinh thần của ca khúc theo cách riêng của mỗi người. Theo đó, BTS sẽ chọn ra một số sản phẩm của "Army" đã tham gia thử thách để dựng nên MV "Life Goes On" phiên bản fandom, dư kiến công bố vào ngày 30/11.