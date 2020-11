Thành phố Seoul tuyên bố

Photo : KBS News

Trong ngày 22/11, thủ đô Seoul ghi nhận 112 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm bắt đầu tăng vọt từ ngày 18/11, tới ngày 20/11 tăng lên thành 156 ca, mức cao kỷ lục. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân trên 65 tuổi, nhóm có rủi ro cao, chiếm hơn 20%. 17% ca nhiễm không xác định được nguồn lây. Cứ 4 bệnh nhân lại có một người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng.Chính quyền thành phố nhận định nếu như từ trước tới nay, các vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 quy mô lớn đều xuất phát từ một địa điểm nhất định, thì giờ đây, dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ các địa điểm liên quan tới đời sống hàng ngày của người dân, "không còn một nơi nào an toàn".Theo kết quả phân tích hơn 2.500 cơ sở trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong vòng từ tháng 8 tới tháng này, số cơ sở tôn giáo chiếm nhiều nhất với 911 nơi (36%). Sau đó tới nơi làm việc, viện dưỡng lão, cơ sở thể thao trong nhà, nhà hàng, quán cà phê.Thành phố Seoul bắt đầu nâng giãn cách xã hội lên mức 2 từ ngày 24/11, tuyên bố từ ngày này tới cuối năm là "khoảng thời gian 10 triệu dân tạm dừng di chuyển khẩn cấp". Thành phố sẽ siết chặt phòng dịch với 10 cơ sở thường xuyên xuất hiện lây nhiễm tập thể, tiến hành phân tích các yếu tố, bổ sung thêm các biện pháp phòng dịch cho phù hợp, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm một cách hiệu quả.Cùng với đó, thành phố sẽ giảm 20% lượng phương tiện giao thông công cộng, nếu tình hình khẩn cấp kéo dài thì sẽ rút ngắn cả thời gian hoạt động của các phương tiện.Thành phố cấm toàn bộ các cuộc biểu tình trên 10 người từ 0 giờ 24/11 cho tới khi có thông báo tiếp theo.Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tập trung phòng dịch theo từng giai đoạn của kỳ thi tuyển sinh đại học, dựa trên lịch các kỳ thi viết luận, phỏng vấn của mỗi trường đại học.Chính quyền thành phố sẽ để một phần ba nhân viên làm việc tại nhà, hạn chế nghiêm ngặt việc ăn uống trên 10 người bên ngoài.Quyền Thị trưởng thành phố Seoul Seo Jeong-hyup cho biết nếu xu hướng lây lan của dịch bệnh tiếp diễn như hiện nay thì sẽ tới lúc hệ thống y tế công cộng của thành phố bị quá tải. Do đó, chỉ khi nào người dân hạn chế tụ tập dịp cuối năm thì mới có thể đón năm mới 2021 một cách an toàn.