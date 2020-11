Hơn một nửa hộ gia đình thu nhập Hàn Quốc thấp chi tiêu vượt thu nhập trong quý III

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/11 công bố kết quả điều tra "Xu hướng hộ gia đình quý III".Trong nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất, có 50,9% hộ chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Thu nhập bình quân của nhóm hộ gia đình này là 1,6 triệu won (1.440 USD), trong khi chi tiêu bình quân lại đạt hơn 1,8 triệu won (1.620 USD), mỗi tháng bị thâm hụt 240.000 won (215 USD).Đây là lần đầu tiên hơn một nửa hộ gia đình thu nhập thấp bị thâm hụt tài chính (xét riêng trong quý III) kể từ năm 2013. Nguyên nhân chính là do thu nhập của các hộ gia đình này bị giảm do việc làm giảm, ảnh hưởng bởi mùa mưa kéo dài, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn.Trong quý III, số việc làm tạm thời giảm tới gần 40% so với năm ngoái, khiến thu nhập từ lao động của các hộ gia đình giảm hơn 10%.Tình hình ngành nhà hàng, khách sạn, phân phối bán lẻ, vốn có tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở mức cao, xấu hơn so với quý II, khiến thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình giảm 8%.Mặc dù các hộ gia đình thu nhập thấp mỗi tháng được nhận khoảng 580.000 won (521 USD) tiền trợ cấp từ Nhà nước, như khoản hỗ trợ khẩn cấp lần hai, nhưng vẫn chưa đủ đề bù đắp sự sụt giảm thu nhập.Do thu nhập giảm, tiêu dùng của các hộ gia đình thu nhập thấp cũng giảm 3%. Mặc dù các hộ gia đình cắt giảm chi phí giao thông, giáo dục, đời sống văn hóa, nhưng cũng không tránh khỏi hạn chế, do các khoản chi thiết yếu như tiền nhà cửa, chi phí ăn uống, chiếm tỷ trọng lớn tới 45% tổng các khoản chi.Trong nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất, chỉ có 7% hộ là chi tiêu nhiều hơn thu nhập, thấp hơn nhiều so với nhóm hộ gia đình thu nhập thấp. Xét trên tổng hộ gia đình Hàn Quốc, có 20% số hộ chi tiêu vượt thu nhập trong quý III.